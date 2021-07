Sanremo: per l’estate l’ex edicola di via Matteotti di fronte al Centrale diventa un infopoint (Foto e Video)

Il Comune di Sanremo porta un infopoint nel cuore della città, al centro del ‘salotto buono’.



Da ieri pomeriggio alle 16.30 l’ex edicola di via Matteotti, di fronte al cinema Centrale, è un punto di informazioni a disposizione di tutti. Chiunque potrà ricevere il programma dettagliato delle iniziative o avere guide per le varie attività da svolgere in città e nell’entroterra. Inoltre saranno presenti gli alunni dell’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per la distribuzione di volantini.

L’ex edicola già era stata utilizzata come una sorta di consolle per la filodiffusione della musica in via Matteotti. Ora sarà anche un punto di riferimento per i vacanzieri.

“È un’espansione dell’infopoint del Palafiori perché averne uno in centro è un’idea vincente che già era stata presa in considerazione dal mio predecessore Alessandro Sindoni - commenta ai nostri microfoni l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi - è un biglietto da visita importante, un punto di riferimento nel pieno centro della città. Sarà uno ‘spin off’ del Palafiori, per il momento sarà gestito fino al termine di agosto ma, a fronte di un investimento anche limitato, si potrà proseguire fino al termine della stagione”.



“Abbiamo coinvolto la scuola ‘Ruffini-Aicardi’ a indirizzo tecnico-turistico che ci darà una mano qui, in Biblioteca, al Museo e alla mostra di Santa Tecla - aggiunge l’assessore al Personale, Silvana Ormea - una bella sinergia tra la realtà della scuola e del Comune, tutti i ragazzi sono disponibili e contenti. E noi più di loro”.

Il nuovo infopoint non sarà sostitutivo di quello al Palafiori, ma raddoppierà l’offerta. L’intenzione del Comune è quella di replicare l’iniziativa anche nei prossimi mesi, in autunno, a ridosso delle manifestazioni per le feste di fine anno.