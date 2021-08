Taggia: botta e risposta sulle opere pubbliche, Il Passo Giusto "Dal sindaco risposte scontate e insulti"

"Il sindaco Conio deve sempre avere un tappeto dove nascondere la polvere e se qualcuno glielo solleva partono gli insulti. Non è una bella caratteristica per un sindaco e ciò ci dispiace davvero!"

Con questa risposta de "Il Passo Giusto", prosegue il botta e risposta tra i consiglieri di minoranza e il sindaco Mario Conio. Questa mattina il primo cittadino aveva replicato così a Roberto Orengo, Mario Manni, Barbara Brugnolo e Luca Napoli (LINK). Al centro della discussione alcune annose questioni irrisolte di Taggia sulle opere pubbliche.

"Ormai le risposte del sindaco Conio sono sempre più scontate: una raffica di insulti che va da mistificatori a inetti passando per menzogneri per poi giungere ad un melenso “piaccionismo” quando, come in occasione della recente diatriba sul parcheggio delle Torri di Colombo, gli si sbatte in faccia la realtà con un post-denuncia di un cittadino scritto tre anni fa e con una eloquente documentazione fotografica. Delle caserme Revelli ne parla? Se ne guarda bene. Dell’ insabbiamento del PUC? Idem con patate. Entra nel merito di un parcheggio il cui costo lievita magicamente di più del 25%? Ma figuriamoci".