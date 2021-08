Taggia: opere pubbliche, il sindaco replica all'opposizione " Non hanno ancora smaltito la batosta elettorale, da loro solo menzogne"

"Quattro anni non sono bastati per smaltire la batosta elettorale, soltanto così si può comprendere la curiosa sequenza di castronerie da loro affermate". Il sindaco di Taggia, Mario Conio rispedisce al mittente le accuse avanzate dai consiglieri de "Il Passo Giusto" (LINK). Questa mattina l'opposizione ha criticato duramente le scelte fatte negli ultimi 4 anni dall'amministrazione comunale, in tema di opere pubbliche. Il pretesto è stata l'ordinanza anti degrado siglata dal sindaco su Borgo San Martino a Taggia. "Cominciano stupendosi dell’ordinanza relativa all’incuria in alcune aree private; ricordo che durante i 10 indimenticabili anni della loro esperienza amministrativa per tale problema nulla è stato fatto. Da parte nostra si sta cercando di porre rimedio a tale situazione ed è da tempo in corso una trattativa con i soggetti proponenti. Ciò non toglie che quando necessario siamo pronti a richiamare i cittadini ai loro doveri, tra cui mantenere in ordine le loro proprietà al fine di mantenere l’ordine pubblico" - puntualizza Conio.

"In un crescendo rossiniano volgono poi la loro attenzione sulle isole ecologiche. Da parte dell’ufficio si è conclusa tutta un’attività istruttoria e di collaudo, effettuata anche con l’ausilio di tecnici esterni appositamente incaricati, volta a verificare la rispondenza di quanto consegnatoci con quanto in realtà previsto dal bando. - replica il sindaco - Tale attività ha avuto esito positivo e, alla fine della stagione balneare, seppur in ritardo, verranno attivate. Sarebbe stato auspicabile che anche in passato si fosse esercitato il ruolo di amministratore con altrettanta attenzione, si sarebbe magari evitato il crack di Millenium, con il cratere posto nel centro di Arma da oramai 15 anni. Magari al tempo avessero chiesto opportune garanzie fideiussorie oggi parleremmo di un’altra storia, ma purtroppo così non è stato…".





"Con grande equilibrio poi, dopo aver criticato l’aver rimesso all’onore del mondo il parcheggio delle torri di Colombo, da loro abbandonato e durante la loro amministrazione diventato ricettacolo di spazzatura e di carcasse di auto, ora si appellano al parcheggio in fase di realizzazione nella buca delle palme, da loro consegnatoci in condizioni penose, con parcheggi selvaggi e buche profonde come crateri e da noi restituito all’onore del mondo. - rimarca il sindaco - Ultimo ma non ultimo, in un drammatico crescendo, alla disperata ricerca di appigli, l’ultima perla…con stile e l’eleganza che gli sono propri, gli esponenti della minoranza ventilano la possibilità di un centro commerciale nei locali di park 24, oggetto di una nostra offerta di acquisto in collaborazione con Amaie energia".