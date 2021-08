Ventimiglia: qualche protesta dal pubblico ma la pratica Coop di via Tacito è stata approvata, esplode la polemica della Lega (Foto)

Una cinquantina di persone nel pubblico e alcune anche con un paio di striscioni di protesta, per la pratica relativa alla Coop di via Tacito a Ventimiglia che, dopo diverse settimane di polemiche e discussioni in chiave politica, approda in Consiglio comunale.

E alla fine è esplosa la polemica con il Consigliere Nazzari che, insieme alla Lega (compresi gli Assessori), hanno confermato di volersi "Autosospendere dal Consiglio comunale" abbandonando così l'aula. Gli esponenti del partito di Salvini, uscendo dal Consiglio, hanno confermato di voler chiedere una verifica di maggioranza. E non è mancata anche la mozione di sfiducia da parte dell'opposizione nei confronti della maggioranza.

“No, grazie!” lo striscione più eloquente e un altro anche contro il Sindaco. Ma, alla fine, la pratica Coop (come anticipato ieri dal nostro giornale) ha trovato il voto favorevole del Consiglio comunale. Un voto trasversale, con i pareri favorevoli del Sindaco, di parte della maggioranza e di quasi tutta l’opposizione. Assente Bartolomeo Isnardi (FdI) i voti favorevoli sono arrivati dal Sindaco, dalla sua lista, dal gruppo Misto (Francesco Mauro), Forza Italia, Partito Democratico e da Alberto Ballestra della Lista Ioculano, per la quale Massimo D'Eusebio si è astenuto. Il no, come anticipato in questi giorni, è invece arrivato dalla Lega. Alla fine la pratica è passata con 8 voti a favore, 7 contrari e un astenuto.

E’ stato proprio il primo cittadino a introdurre la discussione, confermando il suo parere favorevole alla pratica: “Io rispetto sempre tutte le idee e le sensibilità espresse in Consiglio. In questo caso ha visto la discussione più ampia all’interno della nostra maggioranza e, come vedrete dalla votazione, proporrà idee differenti. Io sono favorevole al progetto perché si tratta di un procedimento unico di iniziativa privata e noi dobbiamo lavorare per amministrare tutta la città. Ricordo quando abbiamo approvato il porto e quando abbiamo reso pedonale via Hanbury, abbiamo trovato una serie di contrarietà e anche questa volta è normale che ci siano. Le sensibilità sono tante e io le rispetto tutte, ma noi siamo qui ad amministrare e prendere delle decisioni. La votazione non sarà all’unanimità ma io chiedo al Consiglio di approvarla senza dare indicazioni alcune. Io sono favorevole alla pratica ma ricordo che quella è una zona da migliorare, tra viabilità, verde pubblico e altre strutture. Ci sono situazioni inaccettabili per una città e oggi abbiamo la possibilità di migliorare quella zona. E vi annuncio che è arrivata una proposta per creare una zona commerciale a Roverino e io sono favorevole. Nella zona del parco Roya sono previsti altri insediamenti industriali, commerciali e artigianali e, anche in questo caso sono favorevole. E spero che l’ex convento delle suore dell’orto diventi un albergo di lusso, perché ci consentirà di ottenere oneri di urbanizzazione di rilievo. E ricordo che, anche se la pratica stasera non dovesse passare, i proponenti potranno fare ricorso e, alla fine riusciranno comunque a realizzare il progetto. Sono convinto che, questo impatto negativo tra gli abitanti della zona, sarà accettato”.

Dai banchi dell’opposizione il primo a dire la sua è Gabriele Sismondini, che si è dichiarato contrario alla pratica: “Quello che io ho voluto capire, studiando la pratica, è se effettivamente è di interesse pubblico. Secondo me il progetto è buono ma è sbagliata la zona. E’ residenziale, silenziosa e vede un insediamento scolastico. Secondo me luoghi per fare la spesa ce ne sono e, voglio confermarvi che, secondo me l’interesse pubblico non c’è ma esiste solo quello privato”.

Sempre dall’opposizione Alberto Ballestra si è dichiarato favorevole mentre Massimo D’Eusebio, pur dichiarandosi contrario alla cementificazione: “In quella zona il Puc ha già dato il suo assenso a costruire e, quindi, è già segnata. Ma, come ‘Alternativa Intemelia’, abbiamo fatto una nostra valutazione”.

Roberto Nazzari ha chiesto al Sindaco di astenersi per non mettersi contro la maggioranza mentre, Maurizio Rea (Lista Scullino Sindaco) “C’è più da avere che da dare e quindi, visto che è stata anche migliorata con i privati che ci danno tre volte quanto dovrebbero darci, io sono favorevole”. Non gli ha fatto eco il collega di partito, Giuseppe Palmero, che ha confermato il suo no alla pratica come annunciato in Commissione: “Non ravviso l’interesse pubblico in questa pratica e, quindi, sono contrario”.

Dalla Lega il Consigliere Bevilacqua ha confermato che: “La Lega vota non perché vogliamo sottolineare la raccolta firme presentata nei giorni scorsi, senza dimenticare i pareri negativi di Confcommercio e Confesercenti oltre che della Commissione svolta ieri. Senza dimenticare i 40 posti di lavoro che, però, potrebbero farne saltare altrettanti o anche più dei punti vendita già presenti”.

Dopo la decisione del partito, il Consigliere di Forza Italia Cristina D’Andrea ha confermato il suo si al progetto: “Io ho una mia visione della città – ha detto – e ritengo che questo progetto sia importante per quella zona”. Prima della votazione non sono mancate le rimostranze del Sindaco al suo esponente di partito, Palmero: “Non possiamo chiedere al privato che ha comprato il terreno di fare quello che vogliamo noi. Si può essere contrari ma ci vogliono delle motivazioni”.

Non sono mancate anche le spiegazioni tecnico-politiche dell’Assessore all’Urbanistica Tiziana Panetta: “Forse i cartelli esposti dal pubblico si inquinano un po’ le acque, perché Tar e Consiglio di Stato avevano respinto la pratica esclusivamente per un errore di procedura ma null’altro. Se il Consiglio approverà la pratica, questa poi andrà avanti secondo l’iter previsto”.

Più politico che tecnico il discorso dell’ex Sindaco Enrico Ioculano, che punta l’indice contro gli interventi della maggioranza e relativi alla pratica Dimar: “Quella porta circa 385 euro a metro quadro mentre quella della Coop è di 810. Mi sembra che i vantaggi su questa pratica ci sono e, anche con le rivisitazioni della stessa, è assolutamente coerente. Io non faccio la ‘stampella’ di nessuno e voto solo la pratica. Secondo me questa maggioranza dovrebbe andare a casa ma il Pd vota singolarmente sui documenti che vengono presentati”. E non è mancata la ‘stoccata’ alla Lega: “Se fossi stato io nel partito di maggioranza relativa, avrei prima chiesto di votare il bilancio e poi la pratica Coop”.

Sulla stessa linea politica, ovviamente, il collega Domenico De Leo che sintetizza con una frase di sua invenzione in stile titolo di prima pagina: "Uragano coop si abbatte sul consiglio riducendo a brandelli la maggioranza di Ventimiglia - ha esordito -. Ho aspettato gli interventi di tutti, ma mi chiedo: si è capito qualcosa?” Poi rivolgendosi all'indirizzo del Sindaco: “Domani mattina bisognerà gestirla, se passa o non passa, e l'amministrazione deve farsi carico degli appelli dell'una o dell'altra parte, Signor Sindaco lei ce la farà? Varie volte si è trovato in questa sitauzione negli ultimi tempi, ne è venuto sempre fuori, ma questa volta sarà difficile”. Il consigliere ha concluso, mirando le sue parole, nuovamente verso il primo cittadino: "Questa pratica va gestita e lei Signor sindaco dovrà dare fiducia alla città. Non possiamo perdere la Coop per chi vuole la strada qui, chi la vuole la. Cominciamo - ha concluso - a dare spazio alle nostre responsabilità a partire dalla sua”.