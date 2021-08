Ventimiglia: all'indomani del Consiglio sulla pratica Coop molte le domande, quale futuro per la maggioranza?

Quali scenari politici si aprono a Ventimiglia? Ieri sera il Consiglio comunale ha offerto una spaccatura nella maggioranza di cui si parla da settimane ma che, di fatto, si è acuita al momento del voto sulla pratica Coop. Lo si è notato dai volti dei Consiglieri della Lega che, dopo la votazione positiva sul documento, hanno abbandonato l’aula imbufaliti mentre alcuni di loro hanno pronunciato chiaramente la frase “Ora chiederemo una verifica di maggioranza”.

A fare da aghi della bilancia, visto che la decisione di voto sulla pratica per molti era chiara da tempo, l’hanno fatta il Consigliere di maggioranza (Gruppo Misto) Francesco Mauro e quello di opposizione Massimo D’Eusebio. Con l’assenza di Bartolomeo Isnardi, che ha fatto montare su tutte le furie gli esponenti di Fratelli d’Italia, il voto positivo o negativo sulla pratica, passava proprio da Mauro e D’Eusebio.

Mentre non sono mancate invettive del Sindaco al consigliere della sua lista Giuseppe Palmero, Domenico Rea si è allineato alla decisione del primo cittadino, votando a favore. Dall’altra parte, in opposizione, Gabriele Sismondini ha confermato quanto sostenuto da tempo, opponendosi alla pratica mentre il PD (che l’aveva avviata nella precedente amministrazione) non poteva certo votare contro. Qualche tentennamento per i due esponenti della lista che ha sostenuto Enrico Ioculano ma, visto il risultato dei ‘favorevoli’, D’Eusebio si è astenuto (dopo un intervento comunque non proprio da endorsement per la Coop di via Tacito), dando il via libera alla pratica.

L’uscita dall’aula della Lega, che al momento preferisce attendere prima di esprimere il proprio parere sulla vicenda, ha prontamente provocato la presentazione di una mozione di sfiducia verso l’Amministrazione, preparata in fretta e furia dal PD “Visto che gli esponenti della Lega sono usciti polemicamente contro l’Amministrazione – ha detto Enrico Ioculano – noi siamo pronti a parlare della sfiducia alla stessa anche domani”.

Insomma una situazione non facile da districare per il Sindaco Scullino, anche se sarà difficile parlarne in questi giorni vicini al Ferragosto. Buona parte dell’esecutivo frontaliero, compreso il Sindaco, da oggi parte per le vacanze e, quindi, non è da escludere che si tornerà a parlare dei fatti di ieri sera dopo Ferragosto. Ma le segreterie di partito, immaginiamo, non staranno certo a guardare. C’è da analizzare la situazione in casa Lega per capire cosa farà il carroccio con il Sindaco, ma anche in Fratelli d’Italia che dovrà capire le intenzioni di Bartolomeo Isnardi, nuovamente assente a un Consiglio comunale. E’ Mauro? Dopo il passaggio al gruppo Misto e la votazione di ieri è da considerare in opposizione? Tutte domande a cui non sarà facile rispondere ma che la politica di Ventimiglia attende.