Ventimiglia: Consiglio comunale approvata all'unanimità la mozione in favore dell'Aurelia bis di Ioculano

In attesa della pratica più importante della serata, quella del progetto Coop di via Tacito, in Consiglio comunale a Ventimiglia è stata approvata la mozione del Enrico Ioculano, sul tratto di Aurelia bis e l'eventuale progetto di fattibilità per il ripristino in favore della stessa.

L'importante arteria merita la dovuta attenzione, in quanto collegamento fondamentale, anche in visione del nuovo ospedale che sorgerà a Taggia. La suddetta mozione è stata illustrata dal consigliere regionale che ha preso la parola esponendo la richiesta che sarà fatta alla Regione:

"La mozione nasce per far presente, per far sentire la nostra voce. Contestualmente abbiamo visto approvare in giunta una delibera con un allegato che fa riferimento al tratto di Sanremo che manca. - ha detto Ioculano - Se non ci si attrezza per tempo ad avere, nel giro di qualche anno, uno studio di fattibilità ci scorderemo la possibilità di accedere ai fondi nazionali.

Chiediamo, in questo caso, di dare un incipit a Regione e che nei prossimi mesi ci sia impegno concreto. - ha aggiunto il consigliere che prosegue - Contestualmente all'investimento della diga foranea di Genova chiediamo un intervento nella nostra zona, siamo gli unici ad avere la tratta unico binario, i collegamenti Piemonte sappiamo come sono, abbiamo i servizi minimi sanitari più bassi della regione.

Chiediamo che Regione - e conclude - possa prendere impegno, nel giro di alcuni esercizi di bilancio stanziare una cifra per lo studio di fattibilità, i comuni non hanno capacità economica di finanziare e coordinare. Questo territorio sta lanciando un input e speriamo Regione sappia coglierlo. Sono contento che il documento sia stato sottoscritto dai capigruppo maggioranza".

La Lega si è mostrata a favore della mozione, attraverso un intervento preciso del consigliere Bevilacqua, che è stata votata all'unanimità anche dopo l'intervento del consigliere Rea che ha concluso: "Non si può non essere d'accordo. Questa zona è trattata male rispetto a levante. Questione di vitale importanza, speriamo possa essere un input che possa portare cambiamenti concreti."