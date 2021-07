SanremoNews festeggia i 20 anni nell’estate della ripartenza con lo striscione celebrativo in piazza Borea d’Olmo (Foto e Video)

Lo striscione di SanremoNews in piazza Borea d'Olmo

Sanremo ha scelto piazza Borea d’Olmo per gli eventi dell’estate 2021, quella della ripartenza. E anche SanremoNews partecipa alla grande festa della Città dei Fiori. Da ieri in piazza fa bella mostra di sé lo striscione che celebra i 20 anni del primo giornale online della provincia di Imperia, punto di riferimento per l’informazione. Sotto il logo celebrativo anche le vignette vincitrici del concorso 'Sanremo Comic Festival'.

SanremoNews dà grande spazio agli eventi, ma ha anche il piacere di pubblicare le notizie che l’intero Ponente stava aspettando da tempo. Su tutte la leadership di Sanremo nella ripartenza turistica con dati che vanno oltre il doppio rispetto alle altre località della zona, ma anche nel raffronto con la provincia e con l’intera regione. Notizia alla quale fanno eco le parole di grande soddisfazione dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, che dà il giusto merito agli eventi di primavera per il rilancio della città su scala nazionale e internazionale.

La proprietà di SanremoNews, il direttore e tutti i giornalisti avrebbero tanto voluto organizzare una festa per abbracciare i lettori che ogni giorno ci scelgono e sostengono, ma le norme purtroppo ci impediscono di farlo come vorremmo. L’appuntamento è solo rinviato, intanto SanremoNews affianca il palco del Comune e spegne 20 candeline, ogni giorno, sui muri di piazza Borea d’Olmo.