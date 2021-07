Sanremo traina il Ponente nella ripartenza turistica 2021: i primi dati di Regione Liguria premiano la Città dei Fiori

C’era tanto bisogno di una buona notizia dopo mesi di buio, ed eccola servita. I primi dati di Regione Liguria sui flussi turistici in città premiano Sanremo con l’assoluta leadership del Ponente e dell’intero territorio regionale.

Il mese di aprile ha fatto registrare, nella Città dei Fiori, un +831,61% sullo stesso mese dell’anno precedente. Un dato ovvio, considerato il lockdown ‘pesante’ del 2020, ma importante è il raffronto con le altre località e con il complessivo della Provincia e della Regione.

La provincia di Imperia ad aprile 2021 si ferma al +152,19%, la Regione +214,58%. Ora sì che emerge il clamore del dato della Città dei Fiori. E Sanremo manda agli archivi un altro dato entusiasmante per la ripartenza: un +3.087,30% alla voce ‘stranieri’ tra i turisti che l’hanno scelta nel solo mese di aprile.

Grande merito va riconosciuto agli eventi e alla loro promozione. Mentre in molte altre località ancora si pianificava, la città ripartiva con la Milano-Sanremo e con il Rally, due manifestazioni che hanno portato grande afflusso turistico e grande promozione sconfiggendo il pessimismo di chi avrebbe preferito rinviare tutto.

Grande la soddisfazione per il sindaco Alberto Biancheri: “Risultati incoraggianti che premiano anche lo sforzo e il lavoro che l'amministrazione, insieme agli altri soggetti competenti, ha fatto per preservare i grandi eventi in un momento ancora molto difficile come quello della primavera appena trascorsa, e il cui valore va anche ricercato anche, e direi soprattutto, nella forza del messaggio di ripartenza che hanno avuto su una platea di pubblico mondiale. Anche la stagione estiva è partita bene e stiamo ricevendo riscontri molto positivi. Questo ci dà fiducia ed è da stimolo per fare ancora meglio”.



Si conferma, così, quanto spesso è stato ripetuto durante i mesi di grande difficoltà: Sanremo ha una grande capacità attrattiva e sarà fondamentale saperla sfruttare a dovere nell’estate 2021 per provare, almeno in parte, a rimediare.