Sanremo leader della ripartenza turistica 2021, Faraldi: “Giusto premio per gli sforzi fatti, l’arma vincente sono stati gli eventi” (Video)

Le prime settimane d’estate hanno incoronato Sanremo con la sua leadership turistica nella primavera 2021. I dati di Regione Liguria vedono la Città dei Fiori nettamente in testa alla voce ‘ripartenza’, con ovvia soddisfazione da parte dell’amministrazione e degli operatori.



Non fa eccezione l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ai nostri microfoni commenta così i dati emersi nei giorni scorsi: “È il giusto premio agli sforzi dell’amministrazione comunale e dell’ufficio Turismo, l’arma vincente è stata puntare sugli eventi. Grazie agli uffici e anche alla Polizia Municipale per la gestione. Le prime settimane d’estate sono molto soddisfacenti con locali pieni e alberghi che hanno molte conferme, la nostra progettualità ha dato buoni frutti. Speriamo nella prosecuzione verso settembre e ottobre per andare avanti con questo lavoro”.

“La scelta è quella di portare gli eventi nel cuore di Sanremo - conclude Faraldi - ogni location ha le sue caratteristiche e le sue capacità, ci sono manifestazioni che non sono nella loro sede storica e che dovranno tornare nelle loro sedi originarie”.

Smaltito l’entusiasmo per il successo di primavera, ora è il momento di confermarsi città trainante per il Ponente e per la Riviera. Sanremo sta rispondendo alla richiesta di turismo che, comprensibilmente, arriva da parte di chi aspettava da tempo il giusto momento per muoversi e concedersi qualche giorno di mare.