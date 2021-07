Seven Summits: con l'imperiese Lorenzo Gariano torna il trekking sulle vette più alte delle Alpi Liguri

Torna anche nel 2021 il Seven Summits Challenge Alpi Liguri, evento di trekking organizzato dal grande scalatore imperiese Lorenzo Gariano, unico italiano insieme a Reinhold Messner e Giuseppe Pompili ad aver completato la scalata delle sette cime più alte di tutti i continenti (Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus, McKinley, Everest, Carstensz, Vinson Massif).

Dopo aver portato a termine l’impresa nel 2009 Gariano decise di ricreare una sfida analoga utilizzando come protagoniste le Alpi Liguri per far conoscere un territorio bellissimo, spesso poco noto ma dalle caratteristiche uniche, sia dal punto di vista paesaggistico che botanico. Ed ecco che prese forma questa challenge, che si compone di un anello lungo 46 km da affrontare in due tappe, con un dislivello di 4000 m +, privo di difficoltà tecniche particolari (adatto comunque a persone dotate di buona forma fisica) ma appagante perché permette di ammirare mare e grandi montagne.

Protagoniste sono le sette cime più alte delle Alpi Liguri, tutte sopra quota 2000 m: Pizzo d’Ormea (2480 m), Bric di Conoia (2520 m), Mongioie (2630 m), Marguareis (2651 m), Bertrand (2482 m), Missun (2356 m) e Saccarello (2200 m).

“Un’impresa straordinaria per persone normali”, così la definisce Gariano, che aggiunge: “Dopo la conquista delle 7 cime planetarie volevo ideare una formula che regalasse emozioni forti a quanti più appassionati possibile: in questi 13 anni ho visto e conosciuto un sacco di amici, uniti dalla passione per la montagna”. L’edizione 2021 sarà dedicata a Marco Contri, alpinista genovese tragicamente scomparso l’anno scorso sul Monte Bianco e grande amico di Lorenzo Gariano.

“Ho idea di dedicargli questa e le edizioni a venire – conclude Gariano – e a luglio andrò a trovarlo lassù, dove ha perso la vita nonostante fosse un alpinista esperto. La montagna è meravigliosa ma va ascoltata e rispettata. Un sentito e particolare ringraziamento va agli Assessori regionali Ferro e Berrino per il continuo e costante supporto all'iniziativa”.

Main sponsor di Seven Summits Challenge è da quest’anno la Strescino SRL, azienda attiva nella distribuzione di contenitori in vetro per alimenti e molto presente nel supportare iniziative sportive e associazionistiche del Territorio. Sono in rete nella Challenge il Rifugio Chionea, il Rifugio Don Barbera e il rifugio 'La Terza'.