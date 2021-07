Sanremo: da venerdì 9 luglio a fine agosto all'hotel Royal torna la programmazione estiva 'Folies Royal'

Ritorna Folies Royal, la programmazione artistica esclusiva del Royal Hotel Sanremo, straordinaria eccellenza della Riviera dei Fiori che ha così deciso di offrire un importante segnale di ripresa per l’estate 2021, quella di un rilancio che noi tutti speriamo sia pienissimo.

Da venerdì 9 luglio a domenica 29 agosto, ogni fine settimana il Ristorante Corallina a bordo della piscina di acqua di mare firmata dall’architetto e designer Gio Ponti diventa scenario di un intrattenimento musicale di classe e di serate indimenticabili tra suoni, aromi, immagini, gusto. “Ci sembrava doveroso tornare a proporre una peculiarità sostanziale della nostra offerta, specie per le famiglie che cercano una soluzione informale a bordo piscina, ma nel contempo di qualità e classe” commenta Marco Sarlo, Consulente di Direzione della prestigiosa struttura sanremese.

Non solo il contenuto espressamente artistico e turistico tuttavia. Questa programmazione saluta una importante formula sinergica messa in atto con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Amministrazione Comunale. La recente apertura del Parco Marsaglia darà modo di intrecciare le programmazioni, ovvero si andranno alternando le note di musica classica dell’Auditorium Franco Alfano (previste solitamente ogni mercoledì e giovedì) con quelle della stessa struttura alberghiera, ogni venerdì, sabato e domenica, a partire dalle 19.30: un’offerta di intrattenimento sempre varia - sotto il nome di Music Time - che toccherà differenti generi, rispondendo alle esigenze di un pubblico vario per età e provenienza.

Si comincia con il duo tutto al femminile di Beatrice Orrigo e Serena Lo Faro, un viaggio nella musica leggera proposto con grazia e tecnica impeccabile, e si prosegue sulle eleganti atmosfere soft jazz del Doralice Duet di Lorena De Nardi e Rino Nicolosi e le influenze bossanova del trio Um a zero, con la voce di Valbilene Coutinho, Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria. Il pianista Massimo Spinetti proporrà il suo vasto repertorio di evergreen e hit più recenti; a seguire, il Suara acoustic trio guidato dalla vocalist Audiah Syarifah, con Simone Mazzone e Lorenzo Lajolo, e la loro coinvolgente selezione pop-cover e ancora il duo di Cristina Bonfadelli e Cristina Silvestro, voce e violino su basi, tra melodie classiche ed attuali, per un mix contemporaneo di grande effetto. Proposta speciale per il weekend di Ferragosto, il duo pianoforte-basso di Maurizio Lavarello e Raffaele Muraglia: una proposta in grado di conquistare il gradimento della platea più eterogenea con la qualità degli arrangiamenti e dell’interpretazione.

“E’ stato un dialogo prezioso - dice Enza Dedali, componente del CDA della Sinfonica – che può essere viatico di prospettive importanti con il Royal Hotel Sanremo: in futuro confidiamo di poter sviluppare maggiormente questa sinergia pubblico-privato con iniziative e progettualità”. Uno sguardo speciale, così come consuetudine, sarà dedicato anche alle famiglie, con proposte riservate ai più piccoli: da domenica 4 luglio, i magic show di Salvatore Stella saranno piacevole introduzione in diverse serate in programma nei pressi della piscina al Ristorante Corallina tra magia, giocoleria e improvvisazione.

La Cooperativa CMC di Angelo Giacobbe firma la direzione artistica per il nono anno consecutivo, in perfetta sintonia con lo staff del Royal Hotel, che si avvale della professionalità di Marco Sarlo – Consulente di Direzione – e dell’impegno imprenditoriale della proprietà, rappresentata dall’Ing. Edoardo Varese, Presidente e Amministratore Delegato della Società. Anche quest’anno ai possessori della Royal Gold Card verrà riconosciuto uno sconto speciale del 20% sui servizi di bar e di ristorazione. Per maggiori informazioni sull’uso della tessera, si prega di prendere contatto con il Front Desk all’indirizzo email reception@royalhotelsanremo.com o al n. 0184 5391.