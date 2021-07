Lucinasco: una cena anni 30 nel segno della solidarietà per la “Giraffa a rotelle di Imperia”

L’evento è organizzato dall' associazione La Giraffa a Rotelle di Imperia in collaborazione con il Circolo dancing 3g di Arma di Taggia e l'agriturismo Nonni Devia di Lucinasco.

Il ricavato della serata sarà usato per acquistare giochi inclusivi che serviranno ad allestire il pezzetto di Parco Urbano di Imperia dato loro in comodato d'uso. In questo modo anche i ragazzi con disabilità potranno giocare e divertirsi senza difficoltà. Tante donazioni sono già arrivate da chi partecipa attivamente alla serata. Ci sono pochissimi posti ancora disponibili, perché in molti hanno raccolto l’invito dell’associazione, attiva a Imperia dal 2017 per dare aiuto ai ragazzi disabili ed alle loro famiglie. È possibile anche contribuire all’iniziativa con donazioni sul conto corrente della “Giraffa a Rotelle” iban: IT53L0310410500000000821528 mail: lagiraffarotelle@gmail.com

Importante è stato anche l'impegno dei membri di “360L”, che hanno contribuito donando prodotti, come il Pastificio Prota che porterà in degustazione le sue trofie e la famiglia Sacco che ha offerto il Pesto. Nel corso della serata si svolgerà anche un simpatico contest riservato a chi rappresenterà meglio gli anni 30, ed al quale la giuria riconoscerà come premio un cesto di prodotti selezionati dalle aziende di 360L

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Cristina Armato +39 3381475966