Isolabona, al camping delle rose arriva il musicista Golini per le serate di musica e karaoke

Inizieranno a partire da questo fine settimana le serate con pizza e musica organizzate dal Camping delle Rose a Isolabona. Sabato 3 e domenica 4 luglio, a partire dalle ore 20, il musicista Paolo Golini si esibirà con un repertorio vario ed eclettico, adatto a tutti i gusti. Le serate sono organizzate in totale sicurezza garantendo il distanziamento tra i tavoli, pertanto è necessaria la prenotazione. Per l'occasione è stata lanciata la promozione: con due pizze 1 ingresso omaggio in piscina.

Il Camping delle Rose ha un'ampia scelta di pizze cotte in forno a legna e preparate con ingredienti 100% italiani. La ricerca dei gusti e dei sapori della tradizione ligure è una delle prerogative della cucina della struttura.

Paolo Golini è un artista poliedrico, innovativo e di grande esperienza. Ogni anno è ospite in importanti località turistiche tra cui Viareggio, Montecatini, Abano, Chianciano, Salsomaggiore terme e tante altre. Dopo il successo dello scorso anno, Golini torna ospite del camping di Isolabona per una serata di musica e karaoke. Un segnale di ripartenza nel rispetto della normativa anti-covid. Gli eventi proseguiranno infatti nel corso di tutta la stagione estiva.

Se ti piace cantare questa è l'occasione per te. Prenota ora al numero 0184.208130 (disponibili anche su Whatsapp). info@campingdellerose.eu

Il Camping delle Rose si trova sulla via Provinciale a Isolabona (IM).