L'Hotel Parigi a Bordighera si veste di una 'Anima Green' grazie alle opere dell'artista sanremese Jenny DL

Una mostra dal messaggio forte quella proposta dall'artista sanremese Jenny DL, rivolta a tutti coloro che non pensano che la natura vada salvaguardata e a chi se ne frega di inquinare il mare e un suggerimento a tutti i genitori di intraprendere un discorso di crescita con i loro figli per creare un futuro migliore.

“È un grido d'aiuto – ci ha spiegato Jenny DL – per sensibilizzare la gente a prestare attenzione a quanto ci circonda, ma soprattutto ad imparare a rispettare la natura nel suo essere. Spero davvero di non essere solo una goccia nel mare e che il mio messaggio giunga a chiunque. Nel quadro JUNGLE il gorilla ha uno sguardo molto chiaro, uno sguardo severo, rivolto a chi rispetto non ne ha. “Madre Terra” è stanca del continuo saccheggio da parte dell'uomo dei beni preziosi della natura ed è ormai necessario intraprendere uno sforzo decisivo per cambiare realmente la dinamica intrapresa dall'essere umano nel dominio e sfruttamento delle ricchezze della Terra. La sofferenza della natura è una responsabilità di tutti. Il nostro rapporto con la natura si è fatto critico e tutti siamo consapevoli del rischio di un'imminente catastrofe ecologica”.

Jenny DL ha fin da piccola coltivato la passione per l'arte, ma solo nell'ultimo decennio ha fatto conoscere le sue opere al grande pubblico, grazie all'incontro con il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi che colpito dai suoi lavori, l'ha spronata a proseguire.

Le opere dell'artista Jenny DL si possono ammirare presso l'Hotel Parigi a Bordighera, Lungomare Argentina, 18 tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18 fino al 15 settembre. Per chi fosse interessato, tutti i lavori sono in vendita.