Alla scoperta di Triora con Raffaella Asdente: a luglio e agosto, ogni domenica la visita gratuita

A luglio e agosto, ogni domenica, torneranno le visite guidate alla scoperta di Triora. La guida Raffaella Asdente porterà le persone in giro nei carruggi e viottoli di questo borgo della Valle Argentina dove si può ancora respirare un passato che ha reso Triora celebre in tutto il mondo come il paese delle streghe o la Salem italiana.



Un viaggio tra storia, aneddoti e curiosità. "Triora è il paese delle streghe.. ma perché? Non tutti lo sanno. - scherza Raffaella Asdente - Venite a scoprire con noi la storia e i luoghi dove avvenne, dal 1587 per due anni, una delle più drammatiche cacce alle streghe di cui la storia abbia tramandato la memoria. Il borgo con i suoi scorci, i suoi panorami sulle Alpi, i suoi musei e le sue delizie gastronomiche vi aspetta".

"Si ricorda l'obbligo di indossare la mascherina nei siti al chiuso durante il percorso. Le visite sono gratuite con partenza alle 10.30 davanti al Museo Etnografico in centro paese. E' gradita prenotazione all'indirizzo mail raffaella.asdente@alice.it o via whatsapp/sms al numero 338 69 13 33 5" - conclude.