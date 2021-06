Sanremo: drammatico incidente in corso Marconi, negativi tutti i test sul 79enne alla guida dell'auto

Sono risultati tutti negativi i test effettuati dalla Polizia Municipale sul 79enne protagonista del drammatico incidente di corso Marconi costato la vita a Luana Tamburrino.

L'uomo ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia sulla quale stava viaggiando, in direzione Sanremo, lo scooter con a bordo Luana Tamburrino e un amico. La donna è morta per via dei numerosi traumi riportati, mentre l'uomo è ricoverato all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

Nei prossimi giorni l'anziano automobilista sarà ascoltato di nuovo per fare chiarezza sull'accaduto.