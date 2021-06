Sanremo: incidente di ieri in corso Marconi, fuori pericolo il conducente dello scooter. Domani sarà ascoltato il 79enne

E’ fuori pericolo ma rimane in prognosi riservata il 42enne agente di Polizia che, ieri alle 11 era alla guida del Tmax sul quale viaggiava anche Luana Tamburrini, la 37enne di Ventimiglia morta nello scontro.

Dopo il lungo intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, le sue condizioni sono in lieve miglioramento anche se i medici attendono per sciogliere la prognosi. E’ stato dimesso dall’ospedale, intanto, il 79enne che era alla guida della Polo finita sulla corsia opposta e che ha provocato l’incidente. Secondo i dati raccolti sembra che il 79enne si sia accasciato sul volante a causa di un malore, invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui il Tmax con a bordo Simone e Luana stavano transitando.

Il condizionale è ancora d’obbligo visto che la Polizia Municipale ascolterà l’uomo domani mentre è ancora presto per sentire la versione del conducente dello scooter. L’incidente ha visto un tremendo impatto, con la moto schiacciata contro una Golf, parcheggiata regolarmente a ridosso del marciapiede.

L’impatto ha provocato uno spaventoso incendio e il conducente del Tmax è vivo grazie all’immediato intervento di un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia che stava transitando in quel momento.

Sul luogo dell’incendio hanno lavorato per circa due ore i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare per circa un’ora prima di avere ragione delle fiamme. Per spegnerle è servito anche dello schiumogeno, visto che dalla Golf parcheggiata non si fermava il fuoco e, a un certo punto si è anche temuta una possibile esplosione. Quello che è rimasto dei tre veicoli è stato posto sotto sequestro.