Sanremo: è stato quasi sicuramente un malore del conducente della Polo la tragica fatalità per l'incidente mortale di oggi (Foto e Video)

E’ stata quasi certamente una tragica fatalità quella che ha provocato la morte di Luana Tamburrini, la 37enne di Ventimiglia morta questa mattina intorno alle 11 mentre era in sella al Tmax condotto da Simone A., 42enne che viaggiava in direzione Sanremo poco dopo Capo Pino in corso Marconi.

E’ la ricostruzione fatta dalla Polizia Municipale matuziana, che ha operato subito dopo l’incidente, coadiuvata dagli agenti della Stradale. Secondo i dati raccolti sembra che il 79enne che era alla guida della Volkswagen Polo in direzione Ospedaletti, si sia accasciato sul volante a causa di un malore, invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui il Tmax con a bordo Simone e Luana stavano transitando.

L’impatto è stato tremendo è il caso ha voluto che la moto venisse schiacciata contro una Golf, parcheggiata regolarmente a ridosso del marciapiede. L’impatto ha provocato uno spaventoso incendio, mentre Luana veniva sbalzata a diversi metri di distanza. In quel momento stava passando un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia che rientrava da un altro intervento.

La scena che si è presentata era apocalittica. Giusto il tempo di chiamare il 112 e dare l’allarme quando Franco e Marco hanno subito estratto Simone A. dall’inferno di fuoco che lo avrebbe sicuramente ucciso ed aiutato l’anziano alla guida della Polo ad uscire dall’auto. Contemporaneamente hanno cercato di capire le condizioni di Luana, subito apparse disperate. La donna è stata portata in ambulanza, dove purtroppo è spirata pochi minuti dopo.

Intanto i volontari di Ospedaletti Emergenza hanno soccorso il conducente del Tmax che, successivamente è stato portato a Pian di Poma per il trasbordo sull’elicottero verso il ‘Santa Corona’. L’uomo ha riportato una serie di fratture alle gambe e problemi a un polmone. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e le sue condizioni vengono considerate ancora molto gravi.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare per circa un’ora prima di avere ragione delle fiamme. Per spegnerle è servito anche dello schiumogeno, visto che dalla Golf parcheggiata non si fermava il fuoco e, a un certo punto si è anche temuta una possibile esplosione.

Il 79enne che era alla guida della Polo sarà sicuramente indagato per omicidio colposo anche se è stato sottoposto agli esami tossicologici per capire le sue condizioni psicofisiche. L’uomo è però cardiopatico e, secondo gli inquirenti, l’ipotesi più probabile per l’incidente è proprio il malore. Il 79enne è ricoverato in ospedale e, quando le sue condizioni lo permetteranno, verrà ascoltato dalla Municipale per esporre i fatti.

Quello che è rimasto dei tre veicoli è stato posto sotto sequestro mentre, da oggi pomeriggio la zona di corso Marconi (riaperta verso le 13.30 a senso unico alternato) vedrà un semaforo per consentire all’Anas di svolgere un intervento all’asfalto, che ha subito gravi danni per il calore dell’incendio.