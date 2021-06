Sanremo: spaventoso incidente in corso Marconi, auto in fiamme dopo lo schianto. C'è una vittima (Foto e Video)

Grave incidente questa mattina in corso Marconi, sulla strada che porta verso Ospedaletti. Un'auto è andata a sbattere contro le vetture posteggiate e, subito dopo 'impatto, ha preso fuoco.



Stando alle prime informazioni pare che la carambola sia stata generata dal violento scontro frontale tra uno scooter e un'auto. Da lì la vettura avrebbe proseguito andando a schiantarsi contro un'altra auto posteggiata a bordo strada. Ancora da chiarire le motivazioni che hanno portato l'auto a invadere la corsia opposta.

Nel violento schiantouna donna di 36 anni (L.T.). Ma al momento la dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco insieme al personale del 118 e agli equipaggi di Ospedaletti Emergenza, Croce Azzurra Vallecrosia e Croce Verde Sanremo. Presenti anche Polizia e Polizia Municipale.

Si è alzato in volo l'elisoccorso 'Grifo' per il trasporto di un ferito al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.



La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverso tempo, poi la riapertura a senso unico alternato.

In aggiornamento.