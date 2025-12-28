Traffico intenso sull'A10, coda di due chilometri tra Bordighera e il confine di Stato

Traffico intenso in autostrada. Code e rallentamenti si sono registrati nel pomeriggio odierno sull'A10 Genova-Ventimiglia.

In particolar modo, intorno alle 16 si è creata una coda di due chilometri tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera del confine di Stato in direzione Francia. Code a tratti si sono verificate, in entrata, anche allo svincolo di Ventimiglia.

Il traffico intenso, come spesso accade in questo periodo dell'anno, sarebbe riconducibile all'elevato afflusso di turisti, italiani e stranieri, giunti in zona per trascorrere le festività natalizie e il Capodanno.