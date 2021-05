Si conclude ad Ospedaletti il 4° 'Cantico della Bellezza': domani presentazione di un libro postumo di Valerio Venturi

La quarta edizione de “Il Cantico della Bellezza”, rassegna letteraria dedicata al ricordo di Valerio Venturi, si concluderà domani alla sala ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta con inizio alle 16.

Il secondo e ultimo appuntamento ha per titolo ‘Valerio, scrittore dell’Assoluto’, in quanto viene incentrato sulla presentazione di un volumetto postumo edito da Lo Studiolo Edizioni in cui sono raccolti gli ‘Scritti tradizionali’ dello scrittore sanremese. Valerio Venturi, specie negli anni giovanili, aveva sviluppato un approfondimento e una riflessione su tematiche religiose e metafisiche; da questa base aveva tratto ispirazione per alcuni brevi racconti, articoli e recensioni di libri a tema, a suo tempo apparsi su periodici di scarsissima diffusione.

Ora questi scritti si può dire rari sono compendiati nell’elegante volumetto curato dal suo fraterno amico Faris La Cola, noto sulle scene come Freddy Colt. Nell’incontro di sabato il commento di quest’opera è affidato a Thommy Campbell, a Marilena Vesco e a Umberto Salemi, mentre le letture di alcuni passi saranno curate dagli ‘Alfieri di Castel Bajardo’, alcuni giovani studiosi della materia araldica e cavalleresca. Ad aprire il pomeriggio sarà però la musica con l’intervento del Trio Retrò costituito da Carlo Ormea alla voce e fisarmonica, Freddy Colt al mandolino e Fabrizio Vinciguerra alla chitarra, che proporranno musiche evocative, brani connessi in parte con l’attività culturale e creativa di Valerio che – non dimentichiamolo – è stato, oltre che recensore di dischi su testate a diffusione nazionale, autore di saggi di critica musicale e addetto stampa per spettacoli organizzati sul nostro territorio dal 1988 al 2010.

La manifestazione è resa possibile grazie al finanziamento da parte del Comune di Ospedaletti e organizzata in collaborazione tra Accademia della Pigna e Centro Stan Kenton. A tutti i partecipanti sarà omaggiato l’ultimo numero della rivista ‘The Mellophonium’ che comprende scritti di Guido Michelone, Dario Salvatori, Pietro Paiuzzi, Roberto Berlini, Silvio Ripamonti, Riccardo Sasso, Andrea Parente e molti altri. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati.