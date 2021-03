Sanremo: come inciderà il 'buco' di bilancio sull'estate? Al momento nulla è programmato anche in attesa degli sviluppi Covid

“E’ inutile, vista la situazione Covid, programmare manifestazioni o appuntamenti per l’estate ma attendo anche di avere i bilanci approvati, per capire come poter eventualmente utilizzare parti di essi”.

Sono le preoccupate parole dell’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, sulla prossima estate della città dei fiori, che dovrà far conto con l’emergenza Coronavirus (sperando che possa attenuarsi a breve) ma anche con il bilancio di Palazzo Bellevue che dovrà fare a meno di circa 5 milioni, se non ci saranno novità da Roma e dal Governo. “Per ora, per programmare qualsiasi cosa dovrò avere un bilancio approvato per capire cosa si potrà fare. Al momento non c’è nulla di programmato per il Covid, tranne manifestazioni come ‘Milano-Sanremo’ o Rally e, con il buco di bilancio per i mancati introiti, c’è un problema che investe tutto il Comune. Come tutti gli altri apparati del Comune, dobbiamo ancora attendere per conoscere le risorse che avremo”.

Sarà un’estate ‘lacrime e sangue’? Al momento è difficile a dirsi, visto che non si conoscono ancora le direttive nazionali su come sarà gestita la bella stagione. E, ovviamente, anche per Sanremo la situazione è quella di tante altre città, che restano ‘alla finestra’ per capire il da farsi. C’è la speranza di ‘Sanremo Estate’, la trasmissione che Amadeus ha promesso per luglio e che potrebbe regalare una ventata di musica (e soprattutto di ospiti e turisti) ma devono ancora essere trovati gli accordi con la Rai, con la quale serviranno anche le trattative per la convenzione Festival.

E ‘Sanremo Estate’ chi la paga? La Rai? E’ probabile ma chiaramente ci vorrà anche un supporto economico da parte del Comune e con il bilancio a pezzi ci saranno i soldi necessari? Tutte domande alle quali potranno arrivare risposte solo nelle prossime settimane, quando si saprà qualcosa in chiave sanitaria per il Covid e per quella economica dopo le notizie sul ‘buco’ di bilancio. Il tutto in attesa di certezze da Roma sugli aiuti e i contributi governativi, che oltre alle aziende dovranno arrivare anche agli enti pubblici.