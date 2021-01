Sanremo: allagamenti all’ingresso delle spiagge alla Foce, da un progetto di privati la possibile soluzione al problema

Da anni le spiagge della Foce fanno i conti con una problematica che, sistematicamente, si ripresenta ogni anno, specie in estate. In occasione delle forti piogge tipiche della bella stagione l’accesso alle spiagge della zona diventa difficile, se non impossibile, per via della piena del torrente Foce che, straripando a pochi metri dal mare, allaga la strada (leggi la notizia cliccando QUI).

L’argomento è stato discusso anche in occasione dell’ultima riunione della seconda commissione consiliare presieduta dal consigliere Umberto Bellini, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, e dei tecnici di Palazzo Bellevue.

La soluzione del problema potrebbe arrivare grazie a un progetto di privati che interesserebbe la zona a monte dell’ingresso alle spiagge. “Un mese fa abbiamo fatto una riunione informale con gli uffici Ambiente e Territorio e c’è un’ipotesi di intervento edificatorio che era stato oggetto di proposta anche nelle passate amministrazioni - ha dichiarato l’assessore Donzella - c’è una nuova proposta per la quale avevo chiesto ci fosse un rispetto delle quote dei palazzi circostanti e, quindi, bisogna valutare anche i vincoli idrogeologici con eventuali interventi di messa in sicurezza. È in itinere una proposta di questo genere”.