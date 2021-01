Sanremo: cemento 'sfogliato' e armatura 'a vista' alla foce del torrente San Romolo, serve manutenzione (Foto)

Basta guardare le foto per capire che la situazione chiede un intervento urgente. Le immagini riguardano la foce del torrente San Romolo, quella che finisce in mare nella zona di giardini Vittorio Veneto, sotto il lungomare Calvino. Si tratta di una delle due foci del torrente, visto che la seconda è stata appositamente costruita con lo scolmatore dopo le alluvioni del 1998 e del 2000 e che termina sotto Pian di Nave.

Il mare, si sa, ‘lavora’ e ‘scava’ e la manutenzione è fondamentale per evitare guai futuri. La zona sotto l’inizio del lungomare vede il cemento completamente ‘sfogliato’ e i ferri dell’armatura che stanno venendo fuori. Sicuramente a palazzo Bellevue sono informati di quanto sta accadendo e non dovrebbero esserci rischi ma, dalle foto che abbiamo scattato e che vi proponiamo, anche solo per la visuale che si ha dal mare, sarebbe opportuno un intervento.