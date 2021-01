Nuovo Dpcm che entra in vigore domani: anche il Casinò di Sanremo rimarrà chiuso fino al 5 marzo

Con il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 16 gennaio, sembra non ci sia speranza nemmeno per il Casinò di Sanremo, che dovrà rimanere chiuso fino al 5 marzo.

Una data, tra l’altro, molto particolare visto che proprio dal 2 al 6 marzo si svolgerà a Sanremo il Festival, che storicamente porta molti introiti alla casa da gioco matuziana. Nel Dpcm si legge che “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Per la casa da gioco matuziana un nuovo duro colpo, visto che è chiusa già da mesi e che ha dovuto ‘saltare’ pure il periodo natalizio.

Mentre si susseguono le iniziative, anche sindacali con petizioni ed altri, al momento per il casinò matuziano (come per Venezia e Saint Vincent) si prospettano altri due mesi, minimo, di stop.

Le misure che il Governo si appresta ad adottare, viene evidenziato nella nota, intendono sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia, come fatto nel 2020.