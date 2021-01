Bordighera: martedì prossimo un pomeriggio di 'porte aperte' in presenza all’istituto ‘Montale’

La Dirigente scolastica Antonella Costanza e i docenti dell’Istituto Montale di Bordighera sito in Via Cagliari invitano i ragazzi a scuola 'in presenza' (previa prenotazione) in totale sicurezza e nell’assoluto rispetto delle norme anti-covid.

L’iniziativa si svolgerà martedì prossimo, dalle 14.30 alle 17.30, per prenotarsi è sufficiente mandare una mail all’indirizzo: cristofori.mariagrazia@fermipolomontale.edu.it, specificando il proprio nome e cognome e l’indirizzo di studio che si desidera visitare personalmente:

• relazioni internazionali per il marketing

• Liceo Scientifico (scienze applicate)

Siete già entrati in contatto con noi tramite le “Porte Aperte” on line il 2, 9 e 16 dicembre 2020, ora vi aspettiamo in persona per darvi ulteriori informazioni e mostrarvi quanto valga la nostra scuola superiore de visu! Per chi fosse ancora incerto, ricordiamo le caratteristiche fondamentali degli indirizzi che offre il nostro Istituto.

Relazioni internazionali per il marketing:

Questo indirizzo tecnico è ideale per chi ama le lingue ed è proiettato verso un futuro globalizzato. Da noi imparerai a conoscere la finanza, diversi temi di economia aziendale e geo-politica, affronterai lo studio degli aspetti economici internazionali per poterti inserire al meglio nel mondo del lavoro non solo italiano. Fiore all’occhiello del nostro indirizzo è l’apprendimento linguistico attraverso lo studio di ben tre lingue straniere (inglese e francese per cinque anni e il tedesco dalla terza alla quinta). Uno studio linguistico stimolante, non rivolto alla letteratura, ma alla pratica viva e lavorativa della lingua. Tutto questo unito all’uso di strumenti tecnologici (a questo proposito clicca sul link www.inriviera.eu e vedrai un progetto condiviso con il liceo scientifico) e non solo: esperienze presso aziende, enti pubblici, associazioni, partecipazione a seminari, incontri con professionisti, visite guidate in aziende e fiere di settore, anche all'estero, periodi all’estero tramite il progetto europeo Erasmus+, che ti consentirà di conoscere altri paesi europei, per ampliare i tuoi orizzonti linguistici e culturali! Vuoi più news? Vieni a trovarci personalmente!

Liceo Scientifico (scienze applicate)

Se siete degli appassionati cultori di scienze ed informatica non c’è possibilità d’errore: il liceo scientifico opzione scienze applicate presso l’Istituto Montale di Bordighera fa per voi! Questo istituto è finalizzato all’approfondimento della cultura scientifica, senza trascurare le materie letterarie ed umanistiche a sola esclusione del latino (sostituito da ore aggiuntive in scienze e informatica). Infatti al Montale le scienze e l’informatica non sono solo teoria, ma sono pratica viva: laboratori ben strutturati e dotati di materiali per gli esperimenti di scienze, stampante 3D, laboratorio con setting d’aula ad hoc per fare pratica di robotica, realizzazione di ologrammi e infine 'scuola di droni'! Vi offriamo insomma la chiave per la comprensione dei componenti tecnologici d’avanguardia, come robotica e droni, non solo con la digi-biblioteca e la sua performante stampante 3D, ma anche con i laboratori di scienze e fisica, con la partecipazione a concorsi scientifici (come quello vinto nella fase provinciale del Premio Scuola Digitale con un progetto sui vaccini), con le olimpiadi di robotica, con la realtà aumentata, … E molto di più, venite e ve lo dimostreremo!

"Ragazzi della terza medie e voi genitori, non esitate, venite a trovarci e a conoscere il nostro ambiente di studio moderno e funzionale. I docenti vi aspettano!"