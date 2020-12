Alla Croce Rossa la donazione del sindacato di Polizia Siulp: “Un piccolo gesto per un dono in più a Natale” (Foto e Video)

Il Siulp provinciale, considerate le gravi sofferenze patite dalle classi sociali più deboli in questo “annus horribilis”, sensibile ai propri valori e da sempre alla ricerca di garantire una società più sicura e a dimensione umana, ha deciso di rinunciare alla distribuzione del consueto omaggio natalizio ai propri associati, in favore dell’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie bisognose presenti nel tessuto sociale provinciale. È quello stesso tessuto dove il Sindacato opera ogni ora del giorno e della notte a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e dove si trova sempre più spesso a contatto con realtà sociali penalizzate dall’assenza di mezzi autonomi di sostentamento.

“L’iniziativa benefica del Sindacato di Polizia SIULP, della provincia di Imperia, in questo angoscioso periodo di grande difficoltà, anche economica, si configura nel mutuare gli slogan della Polizia di Stato alla quale appartengono tutti gli iscritti – spiega il Segretario provinciale del Siulp, Angela Bobice - si fa riferimento a “tra la gente”, “vicini alla gente”, “insieme tra la gente”, tutti appartenenti al DNA nel quotidiano modo di agire. Pur comprendendo che si tratta di un piccolo gesto, auspichiamo, in tal modo, di poter far sì che il maggior numero di nuclei familiari possa aver garantito il pasto per più giorni ovvero beneficiare di un “pranzo” il giorno di Natale”.

Per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato il SIULP, il più importante Sindacato di Polizia a livello nazionale e provinciale, donerà le derrate alimentari, direttamente acquistate, alla Croce Rossa Italiana, presente nelle sedi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Il personale della CRI provvederà alla distribuzione dei generi di prima necessità secondo le liste stilate dai Comuni, nell’intendimento di riuscire ad abbracciare quante più possibili famiglie bisognose, insistenti nelle tre più grandi realtà provinciali.

“Il Siulp di Imperia - aggiunge il Segretario Bobice - ritiene che, in questo 2020 così particolare e delicato per il nostro Paese devastato dal dramma dell’emergenza pandemica, i valori della solidarietà e della vicinanza possano rappresentare quel “quid pluris” di cui nessuno può fare a meno, con l’auspicio che la generosità degli associati SIULP, riesca a riscaldare, almeno un po’ il cuore di chi si trova in difficoltà”.

Il SIULP di Imperia, legato al suo storico rispetto del valore umano, ritiene importante, soprattutto in quest’occasione, far sentire il contatto concreto tra Organizzazione Sindacale, di Polizia, e la cittadinanza.