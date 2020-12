'Un euro per ogni km percorso', la donazione della Naturun Team a Badalucco e Molini di Triora

La generosità della Naturun Team è arrivata in valle Argentina. Appena un mese fa vi avevamo parlato dell’iniziativa, un euro per ogni chilometro percorso a piedi e oggi l’associazione sportiva guidata dal presidente Samuele Di Fiore ha portato le donazioni a Badalucco e Molini di Triora dove ha incontrato i sindaci Matteo Orengo e Manuela Sasso.

Grazie alla passione per la corsa e la camminata sono stati raccolti 2mila euro e consegnati ai due borghi che hanno subito i danni maggiori nell’alluvione del 2 e 3 ottobre. Adesso saranno le amministrazioni a scegliere su quali interventi destinare la somma, su Badalucco la somma contribuirà all’acquisto di una pompa per l’acquedotto e a Molini alla ricostruzione di un muro, nella zona dove il torrente ha spazzato via il magazzino comunale.