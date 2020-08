Questa sera a Riva Ligure concerto itinerante con il gruppo Nota Libera sul Carro della Musica

Questa sera a Riva Ligure alle ore 21 presso il lungo mare del centro storico proseguono gli eventi estivi organizzati dal Comune di Riva Ligure con l'innovativa idea del Carro della Musica.

La partenza del carro è prevista intorno alle ore 21 dall'approdo nautico per dirigersi verso Piazza Ughetto e ripetere il percorso diverse volte. Ad esibirsi sul Carro della Musica ci sarà il gruppo 'Nota Libera', in sostituzione del gruppo in programma 'La Premiata Banda' a causa di una defezione di un componente della band, con i 'Nota Libera' si potrà ascoltare ottima musica con il vasto repertorio che va dallo swing, alla musica brasiliana ai brani internazionali ed italiani.

"La grande sfida di questa strana estate - dichiara l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza ideatore dell'iniziativa - è stata quella di realizzare concerti live, eventi problematici con le attuali linee guida anti covid ed ai quali molti comuni hanno rinunciato, la nostra idea è stata quella di prendere spunto dalla manifestazione dei carri fioriti riadattando il nostro carro a palco itinerante. La band verrà trasportata direttamente di fronte ai bar ed ai ristoranti del lungo mare in modo tale da rendere ogni dehor una piccola platea ed evitando i facili assembramenti di una classica area manifestazioni. Il pubblico rimarrà seduto comodamente ai propri tavoli e saremo noi a portare lo show da loro".