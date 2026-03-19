Giornata delle Mura internazionale a Mentone: storia, amicizia e solidarietà tra Lions italiani e francesi

In una splendida giornata, come solo la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra sanno regalare, si è svolta a Mentone una speciale edizione della Giornata delle Mura, promossa dal Lions Club locale con un forte respiro internazionale. L’iniziativa, voluta dal past governatore del distretto 103 CC Daniele Mineo, oggi anche Consigliere per l’Estero della Fondazione Città Murate Lions, ha puntato a valorizzare il patrimonio storico-culturale della cittadina francese. Determinante anche la collaborazione della vicepresidente della Fondazione, Liria Aprosio, del Lions Club Ventimiglia.

L’evento ha richiamato oltre quaranta partecipanti provenienti da club francesi della Costa Azzurra e lombardi, confermando una collaborazione consolidata nel tempo. I due club, infatti, sono gemellati da anni e condividono un profondo spirito di servizio, oltre a una sincera amicizia tra i soci. Il 7 marzo i partecipanti hanno preso parte a una visita guidata del centro storico, condotta da un’appassionata di storia medievale, alla scoperta delle ricchezze artistiche locali. All’uscita dalla Basilica di Saint-Michel, la giornata si è arricchita di un momento spettacolare con l’esibizione degli sbandieratori del Gruppo Sbandieratori e Musici di Ventimiglia, coinvolti dal presidente del Comitato Centro Storico Sergio Pallanca.

A sottolineare l’importanza internazionale dell’iniziativa, erano presenti numerose autorità lionistiche, tra cui l’attuale governatore del distretto 103 CC Martine Chauve, il past governatore Brigitte Grolleau e il past governatore del distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza. Presenti anche i rappresentanti dei Lions Club di Sanremo. La giornata ha avuto anche una significativa finalità solidale: la quota di partecipazione è stata infatti devoluta all’ospedale pediatrico oncologico di Mentone. A chiudere l’evento, un momento conviviale presso il ristorante “Le tagliatelle”, sulla promenade, dove i partecipanti hanno potuto condividere non solo il pranzo, ma anche lo spirito di collaborazione che anima da anni questa sinergia transfrontaliera.