Ventimiglia: Consiglio di ieri, interviene il Sindaco Scullino "Discussione dettata dall'importanza della pratica"

“I partiti sono tutti allineati e la maggioranza, su una pratica così dibattuta e dopo aver sentito le associazioni di categoria e le segreterie di partite, è stato deciso che era una iniziativa che si poteva tranquillamente. Il consenso è unanime e la maggioranza è compatta e la cifra che ci verrà riconosciuta dagli imprenditori, ci permetterà di risolvere gli annosi problemi dei parcheggi nel centro della città”.

Sono queste le parole del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, dopo la discussione di ieri in Consiglio comunale in relazione alle pratiche per gli insediamenti commerciali a Bevera. “Le segreterie dei partiti della coalizione hanno da sempre accettato e condiviso questa scommessa – prosegue – e, se c’è un Consigliere su 12 che non è d’accordo, lo comprendiamo perfettamente ma non vedo problemi. Abbiamo fatto diverse verifiche ed accertamenti sulla pratica ed abbiamo grande e massimo rispetto sul resto della città e dei commercianti del centro”.

“Le dichiarazioni di Spinosi sono normali – prosegue – anche perché pure io sono preoccupato ma ho votato a favore. Voglio sottolineare che nessuno a fatto le barricate su questa pratica, prendendo atto di questa offerta interessante dei privati e, ravvisato l’interesse pubblico con i 3 milioni di euro che arriveranno, potremmo migliorare la vita dei cittadini e dei commercianti del centro”.

Le parole del Sindaco Scullino confermano, in questo modo, la compattezza della maggioranza: “Non c’era nessun dubbio sull’appoggio – termina il primo cittadino – ma solo capire se c’era o meno l’interesse pubblico sulla pratica, che riveste una certa importanza e per la quale abbiamo chiesto una verifica attenta. Ad un certo punto non eravamo convinti ed abbiamo chiesto un supplemento di indagine in merito. Ora faremo particolare attenzione affinchè tutto si svolga nel rispetto delle norme”.