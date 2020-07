Ventimiglia: passa la pratica Dimar ma Fratelli d'Italia si spacca in Consiglio, Isnardi presenta un documento su un abuso edilizio

Colpo di scena, questa sera in Consiglio comunale a Ventimiglia, dove sono state in discussione le pratiche relative alle valutazioni di interesse sull’insediamento commerciale di Bevera, relative alle richieste di Bricoself Italia, Umai Spa e Dimar.

La pratica è stata è stata esposta dall’Assessore Panetta, che ha evidenziato l’importanza dell’insediamento sul piano commerciale e sociale, vista la possibilità di nuovi posti di lavoro.

Subito dopo è però emerso che, il Consigliere comunale di maggioranza, Bartolomeo Isnardi (Fratelli d’Italia), ha presentato un documento secondo il quale esisterebbe un abuso edilizio sul fabbricato di Bevera che dovrebbe ospitare gli insediamenti commerciali. Il documento metterebbe in luce un esposto fatto alla Polizia Municipale in merito.

Nel corso della serata si sono susseguiti i vari interventi dei Consiglieri, dai quali è emersa la ferma volontà di tutta la maggioranza di approvare la pratica. Dall’opposizione sono emerse alcune considerazioni sul cambio di idea dei colleghi di maggioranza, negli ultimi due mesi.

Significativo l’interventi del Presidente del Consiglio, Andrea Spinosi: “Ventimiglia è un centro commerciale completo e, questa sera, voterò questa pratica per dovere di partitom ma non sono sicuro di fare la cosa giusta”. Forti discussioni si sono registrate per il modo con cui è stato posto un emendamento che prevede l'obbligo di installazione di quattro cartelli pubblicitari da parte dei futuri concessionari.

Alla fine la pratica sulla valutazione di interesse pubblico è stata approvata con i voti della maggioranza, tranne il Consigliere Bartolomeo Isnardi.