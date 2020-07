Ventimiglia: bagarre politica in Consiglio, Isnardi "Continuerò a votare secondo coscienza". Mauro "Nessun problema politico"

“Nessun problema in maggioranza e nessun problema all’interno di Fratelli d’Italia”: sono le parole di Francesco Mauro, segretario cittadino del partito, all’indomani del Consiglio comunale di Ventimiglia, all’interno del quale Bartolomeo Isnardi ha votato contro la pratica relativa alle valutazioni di interesse pubblico sull’insediamento commerciale di Bevera, per le richieste di Bricoself Italia, Umai Spa e Dimar.

“Con Massimiliano Iacobucci siamo sulla stessa lunghezza d’onda – prosegue Mauro – e abbiamo il massimo rispetto per Bartolomeo Isnardi, però il partito ha una linea e, pur capendo le sue ragioni, secondo me ha fatto un errore. Lui deve sempre essere libero di avere il proprio punto di vista e portarlo avanti. Per una volta ci può anche stare ma, se in futuro il problema si dovesse ripresentare, la situazione potrebbe cambiare”.

Mauro ha poi commentato l’intervento di Isnardi sulle ‘partite Iva’: “Secondo me con questa pratica i commercianti del centro ci guadagnano perché, se con i soldi degli oneri di urbanizzazione riusciamo a fare i progetti che abbiamo in mente, il centro di Ventimiglia diventa una bomboniera. Tra il porto, le vie pedonali, i marciapiedi, la riqualificazione del mercato ed altro, a mio parere il centro può solo beneficiare della situazione”.

Il Consigliere Bartolomeo Isnardi ha puntato l’indice su come siano stati gestiti i cosiddetti ‘contributi straordinari’ sul maggior valore stimato: “Se non prendiamo un tecnico – ha detto – non andiamo da nessuna parte. Serve una perizia giurata in merito ed ho protocollato venerdì scorso una richiesta in Comune. Mi chiedo perché non ci sia la volontà di farlo”. Sul piano politico come vede il futuro della sua presenza in maggioranza? “Io vivo a Ventimiglia da 55 anni e conosco bene il territorio mentre forse Francesco Mauro non lo conosce come me. Il nostro partito, comunque, nel suo statuto prevede di votare secondo coscienza e io continuerò a operare in questo modo. Ribadisco che sono stato il primo a iscrivermi a FdI a Ventimiglia e rimango tale”.

Secondo Francesco Mauro, invece, sul piano politico non c’è nessun problema all’interno di Fratelli d’Italia: “Assolutamente si. Sicuramente il Sindaco ci chiederà giustamente conto dell’accaduto, perché votare con l’opposizione non è certo una bella cosa. La pratica è sicuramente complessa e capisco il punto di vista di Isnardi ma ho una linea politica che porterò avanti. Se poi la sua linea sarà quella di andare sempre contro, bisognerà parlarne anche con la segreteria provinciale per prendere delle decisioni. Se siamo una maggioranza dobbiamo sempre trovare una quadra”.

“La Lega ed il centrodestra di Ventimiglia hanno svenduto il commercio cittadino, facendo aprire 8.000 metri quadri di insediamento commerciale a Bevera, creando anche un precedente pericoloso per i capannoni a fianco. La solita Lega, per l’ennesima volta si cala le braghe di fronte alla volontà del Sindaco. Poi vanno a dire che non si deve mettere a rischio il commercio e, invece, il risultato è davanti agli occhi di tutti”. Lo ha detto il Consigliere di opposizione ed ex Sindaco, Enrico Ioculano, commentando il Consiglio di ieri e che ha anche evidenziato quanto esposto oggi dai commercianti: “Stamattina ho sentito molti commercianti del centro ed è emersa una forte protesta da parte di tutti. Senza pensare allo sconquasso politico nella maggioranza che è stato messo in luce anche ieri sera. In Fratelli d’Italia uno la pensa in un modo e l’altro nell’altra. Il Presidente del Consiglio ha sfiorato la commozione mentre confermava il suo voto per allinearsi al partito, pur sottolineando che la pratica potrà essere dannosa. L’Assessore al Commercio non ha detto una parola e mi sembra significativo della desolazione di ieri e non solo. Qualcuno ha anche letto il ‘pensierino’ che qualcuno gli ha scritto ed è drammatico pensare al futuro della città in questo modo”.