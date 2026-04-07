Regione Liguria, prorogate per il 2026 le misure su fibromialgia e ipoglicemie dopo l’interrogazione della consigliera Russo

Garantire continuità alle cure e rafforzare le politiche sanitarie a favore dei pazienti più fragili: è questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata in Consiglio regionale dalla consigliera Veronica Russo, che ha portato in Aula un tema centrale per molti cittadini, ottenendo una risposta concreta dalla Giunta.

Al centro dell’intervento, la gratuità dei farmaci per i pazienti affetti da fibromialgia e la rimborsabilità del farmaco Baqsimi per il trattamento delle ipoglicemie gravi nei pazienti diabetici. Due misure che, nel corso del 2025, hanno rappresentato un supporto reale e significativo.

«Si tratta di interventi importanti che hanno migliorato la qualità della vita dei pazienti e garantito maggiore sicurezza nella gestione delle patologie», ha sottolineato Russo durante il suo intervento.

E proprio in Aula è arrivata la conferma attesa: l’assessore competente, Massimo Nicolò, ha annunciato la volontà della Giunta di prorogare anche per il 2026 sia la gratuità dei farmaci per la fibromialgia sia la rimborsabilità del Baqsimi. Un risultato significativo, che va nella direzione auspicata dall’interrogazione e che consolida interventi considerati fondamentali per la tutela della salute pubblica.

«Quando una sperimentazione funziona, è giusto darle continuità», è il messaggio ribadito dalla consigliera, che ha evidenziato la necessità di trasformare le buone pratiche in strumenti strutturali.