Sanremo, scontro in commissione sul carico e scarico di Piazza Nota. Tra tecnica e politica il nodo della fascia serale agita l'amministrazione

Quella che doveva essere una discussione sul carico e scarico in piazza Cassini e piazza Nota si è trasformata in un momento di acceso confronto politico tra la maggioranza e l'opposizione di Sanremo, in particolare da parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, i quali dopo la soddisfazione di aver visto portare in discussione l'ordine del giorno approvato nel consiglio comunale del 20 febbraio denunciano nel corso della commissione la mancanza di confronto politico con la parte politica a governo della cittadinanza.

La mela della discordia è nuovamente la questione del punto di carico e scarico in piazza Nota, con la richiesta da parte del gruppo di opposizione di valutare l'apertura di una seconda fascia oraria serale, che al momento non risulta nei programmi della maggioranza.

Durante la seconda commissione, convocata dopo l’interrogazione di Fratelli d’Italia, il comandante della Polizia locale Fulvio Asconio ha illustrato gli interventi già effettuati: "Per quanto riguarda gli accessi – ha spiegato – qualche mese fa avevamo problemi tecnici nell’accertamento delle targhe durante le manovre di inversione. Abbiamo migliorato la situazione modificando la posizione della telecamera e rinforzando la segnaletica dell’area pedonale. A breve sarà inserita anche una segnaletica orizzontale più evidente e nuovi cartelli ben visibili".

Asconio ha poi ricordato la creazione di una zona di carico e scarico fuori dalla galleria e la segnalazione di un passo carrabile per facilitare le manovre: "Gli orari sono in linea con quelli di altre zone".

Il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha chiesto chiarimenti su sanzioni, ricorsi e sulla possibilità di incontri con commercianti e associazioni di categoria, con l’assessore Massimo Donzella che ha confermato la volontà di voler effettuare questo incontro: "L’ordinanza è sperimentale e serve a verificare eventuali criticità prima di decidere come operare in futuro". Donzella ha sottolineato anche il miglioramento dell’illuminazione della galleria, richiesto da tempo.

L’ingegnere Lorenza Rebaudo ha ribadito che prima dell’avvio del progetto sono state valutate deroghe e segnalazioni caso per caso, ricordando che piazza Cassini dovrebbe restare pedonale mentre il carico e scarico è previsto in piazza Nota.

Consiglio ha ribadito di essere favorevole alla pedonalizzazione di piazza Cassini, ma ha criticato la gestione politica della pratica e chiesto l’introduzione di una fascia serale: "Chiedo che venga data ai commercianti almeno un’ora alla sera per operazioni di lavoro; ho sentito dire che non si vuole fare perché ci sarebbe un assalto alla zona, ma l'assalto c'è già adesso con una solo fascia oraria! Se non è una questione tecnica, allora è politica. E vorrei inoltre capire come mai questa pratica che era di competenza dell’assessore Donzella è stata fatta gestire all’assessore Dedali. ". Secondo il consigliere, la presenza di cantieri e le difficoltà operative rendono necessaria una prova: "Fate una sperimentazione con doppio carico e scarico, non una prova a senso unico. Senza dimenticare che per quanto riguarda il discorso turistico non vedo poi turisti o gruppi alla sera". Aspetto condiviso anche dalla collega Balestra ha parlato di "atteggiamento di chiusura" da parte della maggioranza, pur riconoscendo la puntualità delle risposte tecniche: "Sulle risposte politiche c'è sempre un alone, come se le scelte in un'aula più piccola avessero meno risonanza" è stato il suo commento.

Durante il dibattito sono emerse diverse ipotesi. Luca Marvaldi, presidente della seconda commissione ha chiesto chiarimenti su un’area davanti alla pizzeria Pinocchio: "C’è uno spazio di fronte alla pizzeria che vorrei capire se è pubblico o privato: nel primo caso potremmo pensare a creare un’area di carico e scarico destinata magari ai mezzi piccoli". Sempre Marvaldi ha aggiunto una proposta temporanea legata ai cantieri: "In attesa che finisca il cantiere di piazza Eroi, si potrebbe andare incontro agli operatori prevedendo almeno in questa zona un carico e scarico serale fino alla conclusione dell’opera".

Tra gli interventi, Monica Rodà ha suggerito una prova serale, ritenendo che il minor traffico potrebbe favorirla, mentre Massimo Rossano ha evidenziato come anche dalla maggioranza siano arrivate proposte correttive non ancora recepite.

Massimo Rossano invece si è accodato alle parole dei consiglieri di Fratelli d'Italia: "Mi sembra che anche la stessa maggioranza stia proponendo un correttivo, che però non mi sembra recepito dai due assessori. Prendo atto anche io della cosa".

L’assessore Enza Dedali, al termine di un confronto acceso, ha proposto di raccogliere formalmente le richieste di utilizzo del carico e scarico per quantificare i bisogni reali. Donzella ha concluso sintetizzando l’esito della commissione: "Il primo passo sarà sentire nuovamente i commercianti e raccogliere le proposte emerse, per trovare una risposta che soddisfi quante più persone possibile. Non è corretto dire che l’amministrazione non ascolta la minoranza: la scelta degli orari è tecnica".

Il confronto resta aperto, con la questione della fascia serale che continua a rappresentare un nodo politico importante, con l'opposizione che resta in attesa di capire se le proprie rimostranze riceveranno risposta.