Taggia omaggia l'anima ligure, musica e cucina della tradizione... anche nel segno di De Andrè. Il video invito di Vladi dei Trilli

Domenica 7 luglio a Taggia si terrà una serata per rendere omaggio alla tradizione ligure della musica e del buon cibo. L'evento chiamato 'Storia, suoni e sapori' animerà il centro storico tabiese, a partire dalle 19.15. Un appuntamento caratterizzato da tre esibizioni di musica live, con una attenta selezione volta ad omaggiare la scuola cantautorale ligure. Sono proprio i protagonisti di questa serata i primi a voler invitare le persone a venire a Taggia per assistere a questo spettacolo.



La musica coinvolgerà tre delle piazze simbolo di Taggia:



- Piazza 4 Novembre – ore 21.15 - con i Liguriani per 'Suoni dai mondi liguri';



– ore 21.45 – conper 'O lidin, o lidin, o lidena' (protagonista nel video invito pubblicato in questi giorni sui social network ndr). I Trilli sono un duo musicale genovese nato nel 1973 e scioltosi nel 1997. Il loro repertorio spaziava dalle canzoni classiche in dialetto ligure alle composizioni di spirito umoristico. Ad oggi rimane il gruppo con il più alto numero di dischi venduti in dialetto genovese– ore 22.15 –canta De Andrè, 'Bocca di rosa' ed altri racconti., presidente del consiglio comunale di Taggia, con delega alla cultura. Ecco che cosa ci ha raccontato:- sottolinea Laura Cane -, nate da ingredienti semplici ma capaci di dare vita a piatti unici. Per questo motivo, domenica, a partire dalle 19.15, i ristoranti del centro storico di Taggia offriranno nei menù una ricca selezione di piatti rappresentanti della cucina ligure e più in generale del mondo culinario locale tabiese.- conclude Laura Cane -