Sanremo, sala gremita per "Anziani?": un pomeriggio di confronto, esperienze e proposte dedicato agli over 65

Grande partecipazione per "Anziani?", l'iniziativa promossa da Generazione Sanremo dedicata al mondo degli over 65. La Sala della Federazione Operaia Sanremese ha fatto registrare il tutto esaurito, con ogni posto occupato, a testimonianza del forte interesse della cittadinanza verso un tema sempre più centrale per il futuro della comunità.

L'incontro è nato con l'obiettivo di promuovere una riflessione sul ruolo delle persone anziane nella società, approfondendo bisogni, opportunità e sfide legate all'invecchiamento nel territorio sanremese, attraverso il contributo di esperti e professionisti che hanno condiviso competenze ed esperienze di grande valore.

Ad aprire gli interventi è stato il Garante degli Anziani del Comune di Sanremo, Giacomo Carluccio, che ha tracciato un quadro della condizione degli anziani sul territorio, soffermandosi sulle principali criticità che emergono dalla sua attività: pensioni spesso insufficienti, situazioni di fragilità economica e il crescente fenomeno della solitudine, uno degli aspetti più delicati dell'invecchiamento.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Fulvio Fellegara, ha illustrato la visione dell'Amministrazione comunale e le numerose iniziative avviate negli ultimi anni per sostenere la popolazione anziana, promuovere l'invecchiamento attivo, rafforzare i servizi di prossimità e contrastare l'isolamento sociale.

Particolarmente apprezzato l'intervento dell'agronomo Renato Veruggio e di Luca Ghiglione, che hanno presentato l'esperienza del Giardino Terapeutico Alzheimer di Casa Serena, un progetto innovativo che utilizza la natura come strumento di benessere e stimolazione cognitiva per le persone affette da demenza.

Le dottoresse Giovanna Balsassarre e Ana Popovic hanno poi offerto un interessante approfondimento dedicato alla gestione delle persone affette da demenza e Alzheimer, fornendo indicazioni utili e strumenti concreti per familiari, caregiver e operatori, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita sia dei pazienti sia di chi li assiste.

A concludere il pomeriggio è stata la testimonianza dell'associazione Desperate Housewives, che ha raccontato un'esperienza virtuosa di sostegno, socializzazione e aiuto reciproco, dimostrando come il volontariato e la partecipazione possano rappresentare un prezioso strumento per combattere la solitudine e creare reti di comunità.

A guidare l'intero incontro è stata la presidente di Generazione Sanremo, Noemi Angelini, che ha introdotto e coordinato i lavori, accompagnando i partecipanti in un confronto ricco di contenuti, spunti e testimonianze.

L'elevata partecipazione e il livello degli interventi hanno confermato quanto sia importante continuare a investire in occasioni di dialogo e progettazione dedicate alla terza età. Una comunità che sa prendersi cura dei propri anziani è una comunità più forte, più solidale e più capace di guardare al futuro.