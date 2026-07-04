UnoJazz&Blues, Teatro dell'Opera sold out per Kurt Rosenwinkel: Sanremo applaude uno dei maestri della chitarra jazz (Foto)

Il Teatro dell'Opera del Casinò a Sanremo ha fatto registrare il tutto esaurito ieri sera per uno degli appuntamenti più attesi di UnoJazz&Blues 2026. Sul palco è salito Kurt Rosenwinkel, tra i musicisti più influenti della scena jazz contemporanea, che ha portato a Sanremo il suo "The Remedy Tour 2026", conquistando il pubblico con un concerto di altissimo livello artistico.

L'ennesimo sold out conferma il successo della rassegna, che anche quest'anno sta richiamando appassionati e spettatori da tutto il Ponente e non solo, consolidando il ruolo del festival tra gli appuntamenti musicali più prestigiosi dell'estate ligure.

Ridurre Kurt Rosenwinkel alla definizione di chitarrista sarebbe limitante. Compositore, polistrumentista, didatta e band leader, l'artista di Philadelphia è considerato una delle figure che più hanno contribuito a ridefinire il linguaggio della chitarra jazz negli ultimi trent'anni. Un percorso che lo ha portato a diventare un autentico punto di riferimento per musicisti e appassionati di tutto il mondo.

Non a caso il New York Times lo ha definito un "esploratore implacabile", sottolineando la sua capacità di raccontare, attraverso poche battute musicali, un universo sonoro che molti riescono a costruire soltanto nell'arco di un'intera carriera.

Sul palco del Casinò, Rosenwinkel ha dato vita a un concerto che ha alternato momenti di grande intensità melodica a lunghe improvvisazioni, mettendo in mostra quel linguaggio armonico raffinato e personale che lo ha reso uno degli artisti più apprezzati del panorama internazionale. Una performance capace di coinvolgere tanto gli appassionati più esperti quanto chi si è avvicinato per la prima volta alla sua musica.

L'entusiasmo del pubblico si è tradotto in lunghi applausi al termine dell'esibizione, suggellando una serata che si inserisce tra i momenti più significativi dell'edizione 2026 di UnoJazz&Blues.

Con il sold out registrato per il concerto di Rosenwinkel, il festival conferma ancora una volta la qualità della propria proposta artistica e la capacità di portare a Sanremo alcuni dei nomi più importanti della scena jazz internazionale. Un percorso che proseguirà con gli ultimi appuntamenti della rassegna, mantenendo alta l'attenzione degli appassionati e contribuendo a rafforzare il legame della città con la grande musica dal vivo.

(Foto di Erika Bonazinga)