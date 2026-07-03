Sanremo Jazz Festival, il Teatro dell'Opera applaude il tributo a Miles Davis: grande successo per una serata d'autore

Ancora una serata di grande musica e partecipazione al Sanremo Jazz Festival, che ieri ha fatto registrare un nuovo successo di pubblico al Teatro dell'Opera del Casinò in occasione del concerto "Miles Davis Tribute".

Il pubblico ha risposto con entusiasmo all'appuntamento dedicato a uno dei più grandi protagonisti della storia del jazz, riempiendo la sala del Casinò per assistere a un omaggio che ha unito qualità artistica, improvvisazione e rispetto della straordinaria eredità musicale lasciata da Miles Davis.

Protagonisti della serata sono stati cinque musicisti di assoluto livello internazionale: Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Giampaolo Casati, Dario Deidda e Giancarlo Bianchetti, interpreti di un progetto capace di ripercorrere il repertorio del trombettista americano senza limitarsi alla semplice rilettura dei suoi brani, ma offrendo una personale interpretazione del suo linguaggio musicale.

Il concerto ha alternato momenti di grande intensità espressiva a passaggi più energici, mettendo in luce il dialogo continuo tra i musicisti e quella libertà improvvisativa che ha reso Miles Davis uno degli artisti più rivoluzionari del Novecento. Lunghi applausi hanno accompagnato l'esibizione, premiando una formazione che ha saputo conquistare sia gli appassionati di jazz sia il pubblico presente per la prima volta al festival.

L'evento ha confermato ancora una volta il livello qualitativo della rassegna UnoJazz&Blues, che anche quest'anno continua a portare a Sanremo artisti e progetti di prestigio internazionale, consolidando il ruolo della città come punto di riferimento per gli amanti del jazz.

Il tributo a Miles Davis rappresenta un altro tassello di un'edizione che, concerto dopo concerto, sta raccogliendo un'ottima partecipazione di pubblico, confermando la capacità del festival di coniugare grandi nomi, qualità musicale e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina come il Teatro dell'Opera del Casinò.

(Foto di Erika Bonazinga)