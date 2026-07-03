Rocchetta Nervina, il Campus Voci d’acqua e di terra si apre e si chiude con due concerti in piazza

Due concerti aperti a tutta la cittadinanza accompagneranno l’inizio e la conclusione del Campus “Voci d’acqua e di terra”, organizzato dall’Associazione Troubar Clair e in programma a Rocchetta Nervina. L’iniziativa, rivolta ai giovani partecipanti, vuole coinvolgere l’intera comunità, proponendo orchestra e coro come modelli di condivisione, collaborazione e inclusione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica prossima alle 18, in piazza Don Antonio Viale, con il concerto dell’orchestra genovese Trillargento, diretta dal maestro Matteo Guerrieri. L’associazione Trillargento promuove percorsi musicali improntati all’inclusività e all’accessibilità, offrendo strumenti in comodato gratuito, borse di studio e attività dedicate alle famiglie. Il progetto si ispira ai principi pedagogici de El Sistema, fondato in Venezuela dal maestro José Antonio Abreu, con l’obiettivo di rendere la musica un diritto accessibile a tutti.

Come sottolineano gli organizzatori, «la musica non è un privilegio di pochi ma patrimonio di tutti». Un principio che caratterizza l’intero Campus e che trova espressione anche nell’idea di orchestra come esperienza educativa e sociale. «La partitura musicale, come la Costituzione, unisce le singolarità e consente di sperimentare che in una comunità ognuno ha dei diritti ma anche responsabilità e che si possono condividere risorse, qualità, energie e competenze per raggiungere obiettivi comuni», spiegano ancora i promotori.

Il concerto conclusivo è invece in programma sabato 11 luglio, sempre alle 18 in piazza Don Antonio Viale. Protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze del Campus, che porteranno sul palco il risultato del percorso svolto durante la settimana, condividendo con il pubblico un’esperienza fatta di musica, crescita e partecipazione.