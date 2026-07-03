Successo per “Aperitivo con mistero”: piazza San Siro si trasforma in una scena del crimine tra giochi e gusto

Una serata all'insegna del divertimento, del gioco di squadra e della convivialità ha animato ieri piazza San Siro, dove il Comitato festeggiamenti può dirsi particolarmente soddisfatto per l'ottima riuscita di "Aperitivo con mistero". A fare da cornice all'evento è stata una piazza accogliente, resa ancora più piacevole da una calda temperatura estiva mitigata da una leggera brezza.

Protagonista della serata è stato Giulio Maccario, ospite d'eccezione che ha guidato i partecipanti in un'avvincente indagine. Attraverso una serie di indizi, enigmi e prove di varia natura, accompagnati in sottofondo dalle note di vecchie canzoni del Festival, i presenti sono stati chiamati a risolvere un intricato caso. Seduti comodamente ai tavoli e deliziati da un ricco aperitivo a base di rostelle, focaccia, sardenara, formaggio, mortadella, torta verde, il tutto accompagnato da birra o prosecco, i partecipanti si sono ritrovati immersi in una coinvolgente atmosfera "crime", con un unico obiettivo: individuare il colpevole e rendere giustizia al Maestro Arpeggi.

Astuzia, spirito di osservazione e collaborazione hanno fatto la differenza. A conquistare la vittoria è stato il tavolo dei "Gattini", che per primo è riuscito a risolvere tutti gli enigmi proposti. Per loro sono arrivati gli applausi dei presenti e un premio speciale: un buono per partecipare gratuitamente alla sagra in programma questa sera e domani, sempre in piazza San Siro.

Archiviato con successo "Aperitivo con mistero", il Comitato festeggiamenti guarda già ai prossimi appuntamenti. L'esercito delle magliette arancioni è infatti pronto a rimettersi all'opera per accogliere il pubblico alla sagra, con apertura degli stand a partire dalle 19.30. L'invito è rivolto a tutti: trascorrere un'altra serata di festa, buon cibo e compagnia nel cuore di piazza San Siro.