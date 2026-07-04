Sanremo, Nils Landgren Funk Unit sbarca a 'Unojazz&Blues'

Nuovo appuntamento con la grande musica di Unojazz&Blues. Sabato 4 luglio, il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà l'energia travolgente della Nils Landgren Funk Unit, formazione svedese considerata all'unanimità la miglior funk band d’Europa.

Guidato fin dal 1994 dal celebre trombonista Nils Landgren, internazionalmente riconosciuto come il “trombonista funky svedese”, il gruppo proporrà un live dal mix esplosivo, capace di fondere jazz, funk moderno e soul.

Landgren, bandleader che fa del palcoscenico la sua dimensione naturale, ha saputo creare nel tempo un collettivo a geometria variabile. Coinvolgendo costantemente l’élite dei musicisti svedesi e internazionali, la Funk Unit garantisce da oltre trent'anni una qualità esecutiva di altissimo livello e un impatto scenico straordinario.

Ecco la formazione completa che potrete ascoltare dal palco del Casinò:

Nils Landgren – trombone, voce

Magnum Coltrane Price – basso, voce

Andy Pfeiler – chitarra, voce

Per Texax Johansson – sax tenore, cori

Petter Bergander – tastiere, cori

Robert Ikiz – batteria, cori

L’inizio del concerto è previsto alle 21.30. Ingresso gratuito su prenotazione su www.unojazzandblues.it. Il link sarà attivo dalle 10 alle 20 del giorno stesso del concerto. Sarà possibile effettuare la prenotazione fino ad esaurimento posti. Il check-in con il biglietto deve essere effettuato entro le 21:10; dopo tale orario, il posto non verrà più garantito.

Per il prossimo appuntamento con la rassegna ci sposteremo all’Auditorium Franco Alfano il prossimo 11 luglio con Kurt Elling e i musicisti dell’orchestra Sinfonica. Unojazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.