'I concerti di villa Nobel', a Sanremo masterclass di alto perfezionamento in canto lirico (Foto)

Prende inizio domani a Villa Nobel a Sanremo la Masterclass di alto perfezionamento in canto lirico promosso dall'Associazione Musica a Santa Tecla nel quadro della Stagione Concertistica Internazionale 2026.

I giovani talenti del canto lirico provenienti da Italia, Russia, Georgia, Cina, Corea, approfondiranno gli aspetti tecnico - vocali ed intepretativi dell'Opera sotto la guida di Jenny Anvelt, soprano lirico drammatico, interprete di primo piano che l'ha vista protagonista in tutta Europa in Teatri come il Bolshoi di Mosca, il Covent Garden di Londra, il Kirov di San Pietroburgo, premiata in molti Concorsi internazionali, a lungo docente presso il Conservatorio "G.Verdi" di Milano, e del soprano Angela Papale, soprano lirico di caratura internazionale, vincitrice di numerosi Concorsi lirici, che svolge con successo un'intensa attività concertistica in Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Messico, Brasile, in collaborazione con orchestre quali "Irish Radio Television Simphony, Estonian National Opera, Orquesta Sinfonica di Monterrey, riscuotendo ovunque il consenso unanime della critica e del pubblico, dedicandosi inoltre con passione alla didattica per offrire ai giovani gli strumenti tecnici ed interpretativi dell'arte del canto.

Sei giorni di intenso studio per i giovani partecipanti alla Masterclass, accompagnati al pianoforte dal Maestro Umberto Barisciano, all'insegna di un confronto tecnico e musicale, legato alle esperienze personali di ciascuno, che culminerà nel concerto "Una serata all'Opera" venerdì 10 luglio alle 19 sul palcoscenico di Villa Nobel con l'esecuzione delle maggiori opere del "bel canto" da Bellini a Verdi, Puccini, Mascagni, Tosti in una serata ricca di emozioni e di interpretazioni brillanti e coinvolgenti.

"L'ingresso ai concerti a Villa Nobel e Palazzo Roverizio è di 12 euro, l'ingresso ai Concerti Forte Santa Tecla 15 euro mentre è gratuito per i minori di 18 anni" - dicono gli organizzatori - "E' gradita la prenotazione contattando lo 0184 -501017 o il 338 -2987503".