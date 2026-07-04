Mix di acqua, musica, luci, fuoco e laser: le Fontane Danzanti animano Vallecrosia al Mare (Foto e video)

Le Fontane Danzanti animano Vallecrosia al Mare. Una folla di persone, ieri sera, si è riunita nella piazza dell'ex mercato dei fiori per assistere allo spettacolo proposto da Dominici's, un mix di acqua, musica, luci, fuoco e laser che ha affascinato cittadini e turisti, grandi e piccini.

La serata, a ingresso gratuito, ha preso il via con musica, proposta da dj Nandino, e stand enogastronomici. Si è svolto poi l'atteso, suggestivo, scenografico e coinvolgente spettacolo delle Fontane Danzanti e, infine, tutti i presenti hanno potuto ballare e divertirsi fino all'una di notte sui brani proposti da dj set.

"Una piazza nuovamente piena di gente, cittadini, turisti e amici dei comuni vicini" - dice il sindaco Fabio Perri - "Un grande onore per la nostra Amministrazione che dimostra che Vallecrosia al mare non sta ferma ma vuole essere una città in movimento, vivace e bella. Desidero ringraziare la polizia locale, la Protezione civile, la Croce Azzurra Misericordia, gli standisti, dj Nandino, gli uffici comunali, l'Amministrazione comunale, in particolare l'assessore Mognol, Vama Service e la ditta Dominici's che si sono adoperati e impegnati per rendere un successo l'evento. Abbiamo, inoltre, voluto iniziare, questa sera, la prevendita dei biglietti per la notte di Halloween che il 31 ottobre faremo nel nostro meraviglioso centro storico. Ci sarà tanta gente che vorrà partecipare e, quindi, abbiamo iniziato, per tempo, perché il numero delle persone nel centro storico sarà contingentato per questioni di sicurezza".

"Sono felice di così tanta partecipazione che, ogni volta, rendono vive e animate le nostre manifestazioni" - aggiunge l'assessore Deborah Mognol - "E' uno spettacolo che unisce acqua, luci, musica ed emozioni in un'atmosfera quasi magica. Abbiamo voluto ampliare questa rappresentazione con effetti di fiamma, laser e luci speciali proprio per stupire ancora di più. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa splendida serata lavorando con impegno e passione".

"E' incredibile, ogni volta, vedere un così nutrito numero di gente che viene alle nostre feste" - dichiara Patrick Ioculano, presidente del Civ - "C'è dietro un lavoro massacrante ma è meraviglioso vedere il riscontro, è un'emozione. Desidero ringraziare i nostri commercianti che si danno così da fare per rendere queste serate ancora più liete, simpatiche e piene di colori. Halloween sembra molto lontano ma in realtà mancano pochissimi mesi e i posti sono veramente pochi e, quindi, chi vuole assicurarsi il posto può già acquistare le prevendite".