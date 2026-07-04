Sagra in Piazza: due serate di gusto, musica e divertimento nel cuore San Siro a Sanremo (Foto)

Sagra in Piazza. E' iniziata ieri una delle due serate di gusto, musica e divertimento nel cuore di Piazza San Siro a Sanremo.

"Ci siamo, l'attesa è finita: ieri sera è cominciato uno degli appuntamenti ormai consueti per l'estate sanremese. Piazza San Siro si è animata con la tradizionale Sagra in Piazza, una manifestazione che regala due serate all'insegna della convivialità e dello stare bene insieme, del buon cibo e della musica" - dicono gli organizzatori - "Protagonista della festa la cucina, con un ricco servizio ai tavoli garantito dall'impegno e dalla disponibilità dei numerosi volontari, le magliette arancioni, pronti ad accogliere i partecipanti e a far vivere loro un'esperienza all'insegna dell'ospitalità e della tradizione".

"Ad accompagnare la serata l'energia dell'Orchestra Fantasia, che smuove anche il pubblico più timido con un repertorio coinvolgente, trasformando la piazza in una grande pista da ballo sotto le stelle" - fanno sapere - "La Sagra continua anche stasera, sempre con le stesse modalità e sarà impreziosita dalle premiazioni della StraSanSiro, la corsa che si è svolta martedì, che richiama ogni anno numerosi appassionati e sicuramente uno dei momenti più sentiti della manifestazione, quest'anno dedicata al caro ricordo del signor Anselmo Farisano".

"La Sagra in Piazza si conferma così un'occasione speciale per ritrovarsi, condividere momenti di festa e valorizzare il lavoro dei volontari che, con entusiasmo e dedizione, rendono possibile questo appuntamento ormai diventato una tradizione dell'estate" - sottolineano - "Il caldo mitigato da una piacevole arietta ha fatto sì che il folto pubblico si fermasse fino a tardi per passare una serata sotto le stelle giusto per il piacere di essere lì".