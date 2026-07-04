Ospedaletti, serata di grandi melodie in piazza IV Novembre: domenica 12 luglio concerto a ingresso libero

Domenica 12 luglio 2026, alle ore 21.30, piazza IV Novembre a Ospedaletti ospiterà un nuovo appuntamento con la tradizionale rassegna musicostrumentale estiva che, anno dopo anno, richiama appassionati e curiosi per una serata all'insegna della grande musica. Sul palco si esibiranno Cristina Noris, clarinetto solista, Massimo Dal Prà al pianoforte e Vitaliano Gallo, impegnato al fagotto e alla chitarra.

Il concerto proporrà un percorso attraverso alcune delle più celebri melodie interpretate da artisti che hanno segnato epoche diverse della musica leggera, riuscendo a parlare alle nuove generazioni con linguaggi sempre attuali. Il repertorio renderà omaggio, tra gli altri, a Modugno, Dorsey, Otto, King, Celentano, Anka, Fidenco, Meccia, Battisti, Paoli, De André, Il Volo, Al Bano, Cutugno, Mina, De Crescenzo, Ruggeri, Fogli, Bocelli, Giorgia, Martini, Zarrillo, Baldi, Alotta, Cammariere, Tananai, Annalisa e Da Vinci.

“Un evento coinvolgente che diventa ogni volta una festa”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando lo spirito di una manifestazione che punta a unire qualità artistica e partecipazione del pubblico. L'appuntamento è a ingresso libero, con inizio alle 21.30 nel cuore della città, per una serata dedicata alle emozioni e ai grandi successi che hanno fatto la storia della musica.