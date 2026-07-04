Speciale weekend in provincia di Imperia: musica, festival, sagre e grandi ospiti tra costa ed entroterra

La provincia di Imperia apre l'estate con un appuntamento che da solo varrebbe il viaggio: domenica 5 luglio, il palco di Pian di Nave a Sanremo accoglie Goran Bregovic con il progetto sinfonico "The Belly Button of the World", prima tappa italiana di un tour che tre giorni dopo toccherà la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma intorno a questo evento cardine, il territorio ha costruito un calendario che non lascia spazio alla noia: la Notte Bianca di Costa d'Oneglia, i vini di Liguria sotto le stelle di San Lorenzo al Mare, i cantautori di Diano Marina, la domenica pedonale di Ventimiglia e una serie di concerti, sagre e spettacoli teatrali che coprono tutta la provincia da levante a ponente.

GORAN BREGOVIC A SANREMO: L'OMBELICO DEL MONDO SUL MARE

Goran Bregovic, compositore e musicista di fama internazionale, Premio Tenco alla carriera e tra le figure più iconiche della scena balcanica e mondiale, apre la quinta edizione della Sanremo Summer Symphony con un concerto speciale che si svolgerà eccezionalmente sul grande palco di Pian di Nave.

Lo spettacolo, intitolato "The Belly Button of the World", rappresenta una produzione originale che unisce la potenza della musica balcanica alla tradizione sinfonica. Attraverso un repertorio costruito come un viaggio tra culture e popoli, Bregovic racconta la convivenza e il dialogo tra identità diverse, prendendo spunto dalla storia della sua Sarajevo, città crocevia di religioni, culture e civiltà. Per i concerti italiani, Bregovic sarà affiancato dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Danilo Rossi, con la partecipazione del violino solista Grazia Raimondi.

Ingresso gratuito, domenica 5 luglio alle 21. Da non perdere.

La Sanremo Summer Symphony si conferma così uno dei fiori all'occhiello dell'offerta turistica estiva, con un calendario che dal 5 luglio al 21 agosto fa dialogare la grande tradizione sinfonica con i linguaggi della musica contemporanea, del pop e del jazz: dopo Bregovic, seguiranno Kurt Elling, Ana Carla Maza, Raiz, Filippo Graziani, Paola Turci, l'omaggio a Whitney Houston con Belinda Davids, il concerto dedicato a Lucio Dalla e il tributo ai Queen.

COSTA D'ONEGLIA: LA NOTTE BIANCA CHE PROFUMA DI TANGO E BANDIERA ARGENTINA

C'è un borgo nell'entroterra imperiese che ogni primo sabato di luglio si trasforma in qualcosa di unico. Costa d'Oneglia celebra da quasi quarant'anni il legame con l'Argentina, perché il Generale Manuel Belgrano, eroe dell'Indipendenza argentina e creatore della bandiera bianco e azzurra, ha le proprie radici proprio in questo piccolo paese dell'entroterra ligure. Belgrano utilizzò per la prima volta il vessillo a Rosario, città gemellata con Imperia, con cui esiste ancora un legame intenso e appassionato.

Sabato 4 luglio, dalle 19, uno spettacolo lungo un chilometro si snoderà nelle piazzette e nel lungo caruggio medievale del centro storico: tango, 6 concerti live, 2 potenti dj set fino a tarda notte, 3 mostre, ristorante, bar, prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti. Come sempre, ingresso gratuito.

Il programma prenderà il via alle 20.30 con i saluti istituzionali e la consegna della tradizionale targa "Costese Doc".

In Piazza Alfieri si esibirà la Caribe Band Show con musica e balli latinoamericani, mentre all'ingresso centrale sarà protagonista il rock de Il Cielo d'Irlanda.

Lungo il vicolo si susseguiranno le band The Cube, Angelo Ventimiglia al piano e alla voce, Puglia il cantautore più famoso del Ponente, le fisarmoniche di Luca e Ismaele. Dalle 22.30, dj set in Piazza Duomo con Michele K e Antonovvi del collettivo Mondo Alieno, e al Campo Sportivo con Dj Max. Non mancheranno tre mostre negli antichi frantoi e nei palazzi del borgo.

Per chi arriva da Imperia, è disponibile una navetta gratuita da Largo Nannollo Piana (fermata bus dietro Piazza Dante) dalle 19 fino a notte fonda.

DIANO MARINA: I CANTAUTORI E L'ESTATE MUSICALE

La domenica pomeriggio porta a Diano Marina due delle rassegne più apprezzate dell'estate dianese, entrambe al Molo delle Tartarughe. Alle 21, per la rassegna "Incontri ravvicinati coi cantautori", ospite di Stefano Senardi è la cantante Tosca, che presenterà "Feminae", il suo nuovo album che rimette al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà. Presenta Maurilio Giordana. Un formato — la conversazione con il cantautore — che negli anni ha saputo costruire un pubblico fedele, attratto dalla possibilità di incontrare i protagonisti della canzone d'autore italiana in un contesto informale e diretto.

Il sabato sera, sempre a Diano Marina, è invece la 15ª Estate Musicale Dianese Festival a prendere la scena: alle 21, in Villa Scarsella, i Solid Rockers portano in scena "The Best of Dire Straits", tributo alla band di Mark Knopfler con Fabrizio Barbera (voce e chitarre), Maurizio Dedoni (basso), Luca Giuffrida (batteria), Riccardo Malan (chitarra), Paolo Bertolissi (sax e tastiere) e Riccardo Sasso (pianoforte e tastiere). Biglietto 10 euro, ridotto Under 14 a 5 euro.

VINI D'AMARE A SAN LORENZO AL MARE

Sabato sera, la 16ª edizione di "Vini d'Amare" trasforma il centro storico di San Lorenzo al Mare in un percorso enologico sotto le stelle. Dalle 19, sette postazioni distribuite negli angoli più caratteristici del borgo accoglieranno i partecipanti per una degustazione itinerante dedicata ai quattro storici vitigni DOC liguri — Vermentino, Pigato, Rossese e Ormeasco — più lo Sciac-trà e le bollicine di Liguria, presidiate dai sommelier dell'AIS - Associazione Italiana Sommelier. Ogni postazione abbina i vini a cibi tipici del territorio. Un classico dell'estate del ponente ligure, capace ogni anno di richiamare appassionati da tutta la riviera.

DOMENICA INSIEME ESTATE 2026 A VENTIMIGLIA

La domenica porta a Ventimiglia la formula ormai collaudata di "Domenica Insieme Estate 2026", organizzata da Confesercenti: dalle 9 alle 19, il centro città e le vie traverse si animano con l'isola pedonale lungo l'Aurelia, i negozi aperti, le bancarelle di ambulanti, hobbisti e brocanteurs. A rendere ancora più piacevole la passeggiata, la musica dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e la sfilata degli Sbandieranti e Musici di Ventimiglia. Una giornata pensata per far vivere il centro cittadino con un ritmo diverso da quello quotidiano.

GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND

MUSICA

Il sabato sera è ricco di proposte su tutta la riviera. La rassegna UnoJazz&Blues 2026 porta al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo alle 21.30 i Nils Landgren & Funk Unit: il trombonista svedese Nils Landgren, tra i nomi più autorevoli del jazz europeo, guida la sua formazione in un set che mescola funk, soul e jazz con l'energia che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ingresso gratuito.

Sempre sabato, il Forte di Santa Tecla ospita alle 18 la 5ª edizione di "Swing Corner of the Fortress": concerto omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, offerto dal duo composto dal trombettista milanese Giancarlo Mariani e dal Maestro Massimo Dal Prà al piano elettrico, con la direzione artistica di Freddy Colt. All'evento è abbinata la presentazione del libro fotografico "My Miles" di Umberto Germinale. Una serata che unisce musica e fotografia in una delle cornici più suggestive della città.

Il Travelling Blues Festival 2026 fa tappa sabato al Mercato Coperto sul Lungo Argentina di Taggia con due formazioni di qualità: il Veronica Sbergia Quintet — Veronica Sbergia, Max De Bernardi (chitarra acustica), Simone Scifoni (pianoforte), Simone Dabusti (tromba) e Dario Polerani (contrabbasso) — e Lakeetra Knowles accompagnata dalla Musictrain Band. Ingresso gratuito.

Vallecrosia propone sabato un evento insolito e spettacolare: Piazza Ex Mercato dei Fiori ospita dalle 18.30 il "Drum 100", performance di 100 batteristi a cura della Camp Rock ASD. Una maratona di percussioni che promette di essere tanto visiva quanto sonora.

Il Ristorante Corallina del Royal Hotel di Sanremo accoglie sia sabato che domenica, dalle 19.30, le serate "Music Time" del ciclo "Folies Royal 2026": sabato con il duo acustico Velvet Sound guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) con le voci di Anna Mandalà e Virginia Fasolo; domenica con l'Elicorda Duo formato da Elisa Arnaldi (voce) e Davide Fusi (tastiere), in un percorso jazz e swing attraverso la canzone italiana e internazionale.



Domenica alle 21, il Santuario di Montegrazie di Imperia propone per la rassegna "Musica al Santuario" il concerto "Il pianoforte romantico": sul palco Giovanni Doria Miglietta (pianoforte) e il Quintetto Amadeo (archi) con musiche di Chopin. Ingresso ad offerta libera a favore dei restauri del Santuario. Info: 333 9076317.

Ventimiglia propone sabato alle 21 la musica dell'Orchestra Mirko Casadei al Belvedere Resentello: il liscio romagnolo nella cornice panoramica sul mare, una combinazione che funziona sempre.

TEATRO

La Compagnia Hic et Nunc porta sabato a Bordighera, al San Marco Gourmet sul Lungomare Argentina, la formula della "Cena con delitto": "Un delitto in alto mare" è una crociera di lusso con un mistero da risolvere, con parte del ricavato devoluto a No14You, sportello di ascolto contro la violenza (45 euro, vini compresi, abito a tema gradito). Prenotazioni: +39 380 4399192.

Nell'entroterra, Diano Castello ospita sabato alle 21 la 10ª edizione dei "Sorrisi Lirici" (Memorial "Enzo Dara") con la rappresentazione dell'opera buffa in tre atti "Don Pasquale" di G. Donizetti: Nicholas Tagliatini (Don Pasquale, basso), Anna Delfino (Norina, soprano), Federico Buttazzo (Ernesto, tenore), Carlo Morini (Dottor Malatesta, baritono), Riccardo Montemezzi (il Notaro, baritono) e Alberto Perfetti al pianoforte. Piazza Mons. Massone, ingresso libero.

Perinaldo accoglie sabato alle 21 la compagnia Emporio del Teatro Auser, Anteas & B.D.T. Sanremo con la commedia brillante in due atti "La locanda del tesoro nascosto" di Ernestina Pellesi: ambientata a Calizzano, tra la locanda delle sorelle Allegra e Diletta e un presunto tesoro che attira clienti improbabili. Piazza della chiesa.

SAGRE E FESTE

Il weekend di luglio porta in campo anche le feste di borgo più tradizionali. La Sagra di San Siro anima Piazza San Siro a Sanremo per due serate: sabato alle 19.30 con musica, ballo e servizio al tavolo allietato dall'Orchestra Fantasia più le premiazioni della corsa "StraSanSiro"; domenica alle 19.30 con "La Braciata", serata con musica latina e carne alla brace con il DJ Sebastian Crossover.

La Sagra "Tutti insieme per la solidarietà", in collaborazione con la Croce d'Oro di Cervo, occupa il Piazzale Olimpia di San Bartolomeo al Mare sia sabato che domenica dalle 19, con cucina e convivialità nel segno della solidarietà.

La festa di Sant'Anna a Coldirodi porta musica e gastronomia al Campo da Basket della frazione di Sanremo per due serate consecutive: sabato con l'orchestra Ciansunier, domenica con l'Alesinger.

Seborga propone sabato alle 20 una serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall'orchestra Domenico Cerri e baby dance per i più piccoli in Piazza Martiri.

Taggia Arma ospita domenica il "Beatles che storia!!!": omaggio alla storica band inglese con interpretazioni live, narrazione e immagini su schermo gigante, alle 21.30 in Piazza Tiziano Chierotti. E nel pomeriggio, l'"Arma Summer Shopping" porta in Via Boselli e Via della Cornice negozi aperti e musica dei Three Quarters dalle 15.

Il Circolo ACLI Santa Margherita di Poggio (Sanremo) propone sabato dalle 20 la sua festa estiva con cucina e orchestra Beppe Montagna, in ampio parcheggio. E Riva Ligure porta alle 21.30 in Piazza Ughetto il ballo liscio con l'orchestra "Rita e gli Evergreen".

Camporosso ospita sabato la manifestazione "Arte e Gusto": promozione del territorio, delle sue tradizioni ed eccellenze a cura di CNA Imperia, al Centro G. Falcone dalle 18 all'una.

ESCURSIONI E NATURA

Carpasio dedica la domenica alla Festa della Lavanda con un programma che copre l'intera giornata al Museo della Lavanda: la prima distillazione alle 10, l'aperitivo al Museo alle 11.30 (su prenotazione), la seconda distillazione alle 15, la presentazione del libro "Il Profumo è nell'aria" di Enzo Ferrari alle 17 e l'apericena finale alle 18 (su prenotazione). Per tutto il giorno, visite guidate al Museo (ingresso libero) e laboratori gratuiti per grandi e piccini. Info: 331 737 8106.

TANGO E MISTERO

Seborga ospita domenica dalle 19 l'"Onorata Milonga Festival": milonghe, mostre, esibizioni e musica dal vivo, ideato e diretto dall'operatrice culturale Monica Nucera Mantelli, a cura di Casa de Tango by Etnotango. Dalle 17, Musei, Ambasciata Templare e sale espositive aperte. Evento gratuito in Piazza Martiri Patrioti.

Triora chiude il sabato come sempre alle 22 con il "Ghost Tour Triora": gli Storyteller di Autunnonero, Giovanni e Brigida, guidano i partecipanti con le lanterne nelle strade del borgo, tra miti, leggende e storie di stregoneria. Info e prenotazioni WhatsApp: +39 379 1404184.

Un weekend che entra nel vivo dell'estate senza troppi preamboli: dall'ombelico del mondo di Bregovic al tango argentino di Costa d'Oneglia, dai vini di Liguria al blues di Taggia, passando per i cantautori di Diano e le streghe di Triora. La provincia di Imperia non delude.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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