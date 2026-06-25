Ventimiglia, il Museo Archeologico "Girolamo Rossi" presenta "Poesia e memoria"

Il Museo Civico Rossi ospita sabato 27 giugno, alle ore 16.00, presso lo Spazio Luigino Maccario del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, il primo dei due appuntamenti dedicati alla poesia e alla memoria. Gli eventi sono organizzati dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

L'incontro dal titolo “Drôles de poésies - Poesie divertenti”, vedrà un recital, in lingua francese, di brevi componimenti di grandi poeti moderni della vicina Francia. Tutte le poesie ruotano intorno a una parola chiave “umorismo”, con lo scopo di divertire, di fare sorridere e a volte di stupire. Tra i poeti evocati si ricordano: Jacques Prévert, Paul Eluard, Victor Hugo, Raymond Queneau, Sacha Guitry, Boris Vian, Jean Tardieu, Maurice Carème. Lo spettacolo è a cura di Hélène Gastaud, Patrick Megevand, Chantal Bertrand, con l’accompagnamento musicale di Jaques Burnouf.

Il secondo incontro si terrà sabato 18 luglio, alle ore 16.00, con la presentazione del libro “Francesco Maccario, Internato Militare Italiano N°3494. Diario” a cura di Paola Maccario che dialogherà con lo storico Paolo Veziano. Il volume narra le vicende vissute da Francesco Maccario, originario di San Biagio della Cima, che il 9 settembre 1943 venne catturato sul Brennero diventando l’Internato Militare Italiano n. 3494. Maccario scrive un diario in presa diretta, di nascosto, un quaderno fitto, lucidissimo e struggente, dove convivono cronaca e emozione, paura e ironia, amicizia e nostalgia, fino alla malattia che lo porta a un passo dalla fine.



