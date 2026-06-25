Ospedaletti, il grande falò sul mare riaccende la tradizione, quest’anno con la travolgente energia della "Florelia"

Una serata magica, sospesa tra il profumo del mare, il calore del fuoco e il senso profondo di una comunità che si ritrova. Ospedaletti ha rinnovato anche quest’anno la sua tradizionale festa in riva al mare, un appuntamento fisso capace di radunare centinaia di persone attorno a un grande falò per una cena conviviale fatta di amicizia, volontariato e memoria storica.

La manifestazione rievoca l'antica usanza degli abitanti della cittadina che si raccoglievano sul litorale aspettando lo sbarco del Santo, impersonato come da tradizione da un cittadino veterano dell'evento, affettuosamente soprannominato "Parigin".

La vera grande novità di questa edizione è stata la partecipazione, per la prima volta in assoluto, della Florelia banda folk. Il gruppo musicale ha voluto dare il proprio prezioso contributo alla festa percorrendo l’intera pista ciclabile, regalando momenti di pura gioia a residenti e turisti. Un passaggio trionfale salutato da ogni dove: affacciati dai balconi, seduti nei locali o accalcati lungo il percorso, in tantissimi hanno voluto immortalare la sfilata con foto ricordo.

Ma il momento più emozionante è stato indubbiamente l'incursione a sorpresa in spiaggia. Un vero e proprio "blitz" musicale che ha colto di sorpresa il pubblico e gli addetti ai lavori: in pochissimi istanti la Florelia, con la sua energia travolgente, è riuscita a contagiare tutti i presenti, trasformando il litorale in un palcoscenico a cielo aperto di allegria e spensieratezza.

Per molti, specialmente tra i numerosi turisti presenti, è stata l’occasione perfetta per scoprire da vicino la "nuova" Florelia e lasciarsi trasportare da un repertorio brioso e coinvolgente. La banda ha saputo risvegliare dolcemente la cittadina — che fino a quel momento si godeva la tranquillità del mare e della cena — dimostrando quanto la musica popolare sia fondamentale per mantenere vive le tradizioni e unire la comunità.

Dietro al successo dell'esibizione c'è il grande lavoro di squadra del direttivo. Enorme la soddisfazione espressa dal presidente Amelia Tosca Cimiotti e dal direttore musicale, il M° Simone Giacon, che ogni giorno si adoperano per far crescere questa nuova realtà musicale di Ospedaletti, garantendo una presenza costante sul territorio sia attraverso i servizi pubblici sia con mirate attività di studio.

Un motivo di particolare orgoglio è stato l'aver avvicinato molti giovani al gruppo bandistico, segno tangibile di come la banda possa ancora oggi rappresentare un formidabile veicolo di aggregazione sociale e di scambio intergenerazionale.

Il futuro della Florelia, del resto, guarda già avanti: in autunno partiranno i nuovi corsi rivolti non solo agli adulti appassionati di musica, ma soprattutto ai più giovani, grazie a specifici progetti musicali pronti a fare il loro ingresso nelle scuole del territorio.