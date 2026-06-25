"Bordighera un Paese di Sapori", al via nella città Alta l'evento che racconta i sapori tipici del territorio

La Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera e con il Patrocinio della Regione Liguria, organizza la nona edizione di “Bordighera un Paese di Sapori” per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici enogastronomici del territorio, con il coinvolgimento della migliore ristorazione locale.

Bordighera Alta diventa il palcoscenico d’eccezione per celebrare le migliori espressioni enogastronomiche del comprensorio. Nel suggestivo borgo storico, questa sera, 25 giugno, e domani sera, 26 giugno, ristoratori e operatori del settore si incontrano per raccontare, attraverso i sapori, l’identità e la ricchezza del territorio, che si estende dalla costa all’entroterra. Si tratta di una formula semplicissima, i ristoranti coinvolti nell’iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati seduti ad uno dei tavoli allestiti nei carruggi del centro storico a prezzi speciali.

L’evento trasforma il centro storico in una vetrina diffusa dedicata alla qualità, alla tradizione e all’innovazione gastronomica, offrendo ai visitatori un percorso tra degustazioni, menù tematici e proposte culinarie che valorizzano le eccellenze locali: in questa edizione i ristoranti daranno vita a percorsi gastronomici dedicati, nei quali i prodotti dei presidi Slow Food saranno protagonisti di menù studiati per esaltarne qualità, autenticità e legame con il territorio. La collaborazione con la Condotta Slow Food Otto Luoghi rappresenta un’importante occasione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere una cultura del cibo attenta alla tradizione, alla biodiversità e alla sostenibilità. Presso lo stand "Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi, questa sera, 25 giugno, alle ore 18.00 Enzo Ferrari presenta il libro "Il profumo è nell'aria", storia delle aziende essenziere e profumiere del Ponente Ligure. Alle 18,50. degustazione castagnola, fatta con acqua di arancio amaro.

Domani sera, 26 giugno, sempre presso il punto Slow Food in Piazza Padre Giacomo Viale, dalle ore 18, “Libereso Guglielmi visto dai figli, i libri di Libereso”.

Tra vicoli, piazze e scorci unici, Bordighera Alta diventa così il luogo d’incontro tra cultura, turismo e gastronomia, promuovendo l’intero comprensorio attraverso un’esperienza autentica e coinvolgente capace di attrarre residenti, visitatori e appassionati del buon cibo. A cornice dell'evento musica dal vivo.